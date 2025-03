Reuters: SUA au oprit operațiunile de contrainformații ce vizau sabotajul rusesc. Cazul alegerilor anulate din România

Mai multe agenții de securitate națională din SUA și-au suspendat activitatea de coordonare a eforturilor pentru a contracara sabotajul, dezinformarea și atacurile cibernetice ale Rusiei, relatează Reuters, citând foști oficiali care au gestionat aceste probleme sub administrația anterioară. Informaţia apare după ce The New York Times a scris pe 16 martie ca SUA au notificat în secret Europa că se retrag din anchetarea crimelor de război comise de Rusia împotriva Ucrainei.