Pompierii din Califonia s-au luptat cu un nou incendiu. Zeci de hectare au început să ardă azi-noapte, când vegetaţia uscată a fost aprinsă de scânteile aduse de vânt din alte focare.

Avertizăm populaţia să fie atentă, să rămână pregătită, pentru că pericolul nu a trecut.

Cele mai mari două focare de incendii din Los Angeles par de nestăvilit

Localnicii din cartierele Malibu şi Pacific Palisades, devastate de foc la Los Angeles, au primit permisiunea să se întoarcă pentru a evalua pagubele. Un strat gros de cenuşă acoperă ruinele caselor şi şcolilor. Cea mai scumpă proprietate distrusă de flăcări valora 125 de milioane de dolari. Pentru localnici este greu să îşi dea seama cum îşi vor reface viaţa.

"Acesta este orașul meu natal și toți prietenii mei care sunt de aici, aproape toți, și-au pierdut casele, casele familiei, casele copilăriei, liceul nostru a dispărut cu totul!" "Nu am mai găsit mare lucru aici. Tot ce am este în această sacoşă: o lămâie, niște capete de stropitoare. Le-am luat doar ca să mai salvez ceva pentru mama mea de 89 de ani", spun locuitorii.

Printre sinistraţi şi cei care luptă să salveze oraşul. Un pompier și-a pierdut şi el casa în incendiu.

"Am lucrat toată noaptea, am lucrat din greu, am făcut tot ce am putut. Nu există cuvinte! Este o nebunie prin ce au trecut toți cei din cartier şi familia mea şi pompierii care sunt acolo şi luptă", a declarat Chien Yu, pompier.

Cele mai mari două focare par de nestăvilit, iar pompierii se aşteaptă la ce e mai rău pentru că s-a stârnit din nou vântul.

"Sunt vremuri pline de provocări! Câteodată nu dormi toată ziua. Mulţi dintre băieţii noştri nu vor avea parte de prea multă odihnă pentru că situaţia s-a agravat din nou", spune un alt pompier.

"În următoarele câteva zile, până la mijlocul săptămânii, vânturile vor prinde putere din nou. Există posibilitatea ca unele dintre aceste incendii să scape din nou de sub control", a declarat Alex Dasilva, meteorolog.

Los Angeles va avea nevoie de o avere pentru reconstrucţie. Beyonce a donat sinistraţilor două milioane şi jumătate de dolari, studiourile Walt Disney au promis un ajutor de 15 milioane, iar mai multe cluburi sportive au adunat opt milioane de dolari.

