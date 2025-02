Evenimente în Bucureşti, joi 13 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 13 februarie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 13 februarie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 13 februarie

Joi, 13 februarie 2025, în Bucureşti sunt programate, din nou, foarte multe piese de teatru care încep de la aceeaşi oră, 19.00. Avem "Capșa noaptea", la FF Theatre, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, "Șapte minute după miezul nopții", la Teatrul Excelsior, "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra, "Despre olteni, cu dragoste", la Teatrul Nottara, "Mesia", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Creatorul de teatru", la TNB, "Cel mai bun copil din lume", la TNB.

Iar de la 19.30 se joacă "Lecția", de Eugène Ionesco, la Teatrul Nottara şi "Soț de vânzare", la Teatrul Roșu.

Tot de la 19.30 la Teatrul Metropolis puteţi merge la "Operele complete ale lui William Shakespeare".

Concerte în Bucureşti, joi 13 februarie

În materie de concerte, principala atracţie a zilei de joi pare să fie concertul simfonic susţinut de Orchestra şi Corul Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Yan Pascal Tortelier, programat să înceapă de la ora 19.00.

Tot de la 19.00 o să fie Operetta Love Story, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Țapinarii – Anti Valentine’s Day concertează la Quantic, „Italian Mood”: jazz și atmosferă italiană, concertează la Sala Radio.

De la 20.00 concertează Steel Blues la Trocadero Blues Nights, la The Pub – Universității, Vampy & Friends, la Mojo, iar de la 20.30 e concert Ctrl live: Mindtheap Trio, la Control Club.

Petreceri în Bucureşti, joi 13 februarie

Joi, 13 februarie 2025, în Bucureşti sunt organizate câteva petreceri extrem de interesante. De exemplu, de la ora 19.00, Quiz Night, la Club Fabrica. De la 20.00 este petrecere JoyQuiz Night by QM Mihai, la 1UP Gamers Pub. Iar de la 22.00 este petrecere ctrl nights: Walk The Night w/ Moss Farai, Benjamin Röder [DE], DeNada, în Control Club şi Triangle of Happiness w. Mihnea Ghiza, în Apollo111 Barul & Terasa.

Expoziţii în Bucureşti, joi 13 februarie

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” poate fi vizitată "Epilog’89", despre evenimentele din decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist din România, un moment crucial în istoria recentă a țării noastre.

De la 09.00 puteţi vizita "Valahii din Moravia",la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” şi "Tidal Wave. 1 august 1943", la Muzeul Național de Istorie a României.

De asemenea, vă recomandăm, în continuare, să vizitaţi expoziţii despre care am mai vorbit, precum "Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane", la Muzeul Theodor Aman, "Figuri universitare și patrimoniu bucureștean. O istorie comună", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Pe pământ și pe apă: locuitorii Deltei Dunării acum 6500 de ani", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Primii Cantacuzini în patrimoniul Muzeului Municipiului București", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Arheologie digitală: Trecutul medieval al Bucureștiului dintr-o perspectivă ceramică", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, "Portretul: Imagine şi Oglindire", la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu şi "Jungla pune stăpânire pe muzeu. Expoziție de fluturi exotici vii", la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Între 13 și 16 februarie 2025, Bucureștiul găzduieşte prima ediție a unui nou festival multidisciplinar care explorează și celebrează cultura țărilor nordice, printr-un program de filme premiate, dezbateri cu invitați speciali, evenimente literare, concerte și multe alte surprize, în spații culturale consacrate din Capitală.

