Tito Jackson a murit la 70 de ani. Fratele mai mare al lui Michael Jackson ar fi făcut atac de cord la volan

Membrul fondator al Jackson 5 și fratele mai mare al lui Michael Jackson a decedat duminică în urma unui presupus atac de cord în timp ce conducea din New Mexico spre Oklahoma - a declarat pentru ET Steve Manning, prieten de familie și fost manager al familiei Jackson, relatează Daily Mail.

O cauză oficială a morții nu a fost încă stabilită. Tito a fost fotografiat ultima dată pe 9 septembrie la Munchen, în Germania, cu șase zile înainte de moartea sa - înainte de un spectacol al formației actuale The Jacksons, din care mai fac parte frații Jackie și Marlon Jackson.

Regele muzicii pop Michael - cunoscut pentru hituri precum Smooth Criminal și Beat It - a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unui stop cardiac.

Fosta soţie a artistului a fost ucisă de iubit

Tito a lăsat în urmă trei fii, pe Taj, 41 de ani, Taryll, 39 de ani, și TJ, 46 de ani - care au făcut parte din trupa 3T - și nouă nepoți. Mama fiilor săi a fost Delores „Dee Dee” Martes, cu care Jackson s-a căsătorit în 1972 și de care a divorțat în 1988. Ea a fost găsită moartă într-o piscină în 1994, la vârsta de 39 de ani și, deși moartea ei a fost inițial considerată accidentală, iubitul ei Donald Bohana a fost ulterior acuzat de uciderea ei și găsit vinovat de crimă de gradul doi în 1998.

El a fost eliberat condiționat în decembrie 2022, după ce a executat 24 de ani de închisoare.

Luna trecută, Tito a reflectat asupra fratelui său Michael, declarând pentru The Mirror: „Lumea nu a fost deloc bună cu Michael. Nu știu de ce. Întotdeauna am spus că dacă nu l-am fi avut, cu siguranță ne-ar fi lipsit. Moartea lui a fost o tragedie majoră. Lumea a pierdut cu siguranță multe lucruri bune de la el, pentru că nu a fost doar un muzician sau un artist, a fost o persoană iubitoare. Îi plăcea să dăruiască", a spus el.

