Tony Todd a murit la 69 de ani. Actorul cunoscut pentru rolul din "Candyman" și-a dat ultima suflare în casa lui din Los Angeles

Actorul american Tony Todd, celebru pentru interpretarea rolului principal în seria horror Candyman, a murit miercuri seara, la reședința sa din Los Angeles. Actorul, în vârstă de 69 de ani, a decedat din cauze naturale, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în lumea filmului și a teatrului.

Născut în Washington D.C. în 1954, Todd a debutat în cinematografie în anii ’80, remarcându-se inițial în filmul Platoon (1986), alături de Charlie Sheen și Johnny Depp.

Rolul care l-a făcut cunoscut a fost cel din 1992 în „Candyman”

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, rolul care l-a făcut cunoscut a fost cel din 1992 în „Candyman”, unde a interpretat spiritul unui fost sclav american, ceea ce l-a consacrat drept unul dintre cei mai recunoscuți actori din genul horror.

Todd a revenit în rolul rolul din filmele Candyman: Farewell To The Flesh (1995) și Candyman: Day Of The Dead (1999), iar în 2021 a avut o apariție în rebootul scris de Jordan Peele.

Pe lângă rolurile în filme ca Final Destination, The Crow și Night of the Living Dead, Todd a jucat și pe scenă, inclusiv în musicalul Aida pe Broadway.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cheltuit mult de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰