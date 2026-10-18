Trump, despre protestele din Franţa: "Par să se priceapă al naibii de bine la revoluţii"

La un miting electoral din Georgia, Donald Trump a făcut o serie de remarci despre Franța și revoluțiile sale, explicând de ce cei 5.000 de dolari promiși americanilor ar trebui cheltuiți în Statele Unite.

Donald Trump a adus în discuție Franța și revoluțiile sale în timpul unui discurs electoral susținut vineri, în Georgia. Potrivit Le Parisien, președintele american a vorbit despre protestele franceze în timp ce le explica susținătorilor săi cum ar trebui cheltuiți cei 5.000 de dolari promiși americanilor.

Trump își prezenta proiectul numit „dividendul Trump”, prin care promite câte 5.000 de dolari fiecărui american, dacă republicanii își păstrează majoritatea în Congres la alegerile din 3 noiembrie. Banii ar trebui să provină din taxele vamale, iar una dintre condițiile prezentate de președintele american este ca suma să fie cheltuită exclusiv în Statele Unite.

Pentru a explica această condiție, Trump și-a imaginat o conversație între doi soți care tocmai au primit cei 5.000 de dolari. "Dragă, președintele tocmai ne-a trimis 5.000 de dolari. Hai să facem o călătorie în China și să ne cheltuim banii acolo. Sau: întotdeauna mi-am dorit să văd Japonia. Hai să mergem acolo, dragă", a spus Trump.

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Președintele american a continuat, alegând Franța drept o altă posibilă destinație.

"Sau ce-ar fi să mergem în Franța? Este un loc fermecător. Fără revolte, fără revoluții... Știți, Franța pare să se priceapă al naibii de bine la revoluții. Este incredibil. Hai să mergem în Franța, să participăm la revoluție și să ne cheltuim acolo cei 5.000 de dolari", a spus Trump.

La finalul poveștii, președintele american a explicat că soția imaginară i-ar aminti partenerului său condiția impusă pentru folosirea banilor: "Există o condiție: trebuie să cheltuim banii în Statele Unite ale Americii".

Declarațiile lui Trump au fost făcute cu o zi înaintea manifestațiilor de amploare din Franța. Sute de mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă, în mai multe orașe, nemulțumite de creșterea costului vieții și de problemele din serviciile publice.

La Paris, protestele au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și jafuri. Violențe au izbucnit și în alte orașe. La Limoges, mai multe persoane au incendiat clădirea istorică în care funcționa primăria, după încheierea unei manifestații.

Președintele american a comentat și anterior protestele din Franța. Pe 6 octombrie, în timpul manifestațiilor organizate de elevii francezi împotriva lipsei de fonduri pentru educație, Trump a publicat pe Truth Social un mesaj controversat.

"Ceea ce se întâmplă în Franța nu este nimic altceva decât o imigrație în masă necontrolată. Nu este vorba despre școli, ci despre islamul care vrea să pună stăpânire pe o țară cândva măreață", a scris președintele american.

Mesajul a fost distribuit de mai multe personalități ale mișcării MAGA, printre care fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, care au vorbit despre un „colaps social total” în Franța.