Observator » Ştiri externe » Trump afirmă că sprijinul său l-a ajutat foarte mult pe Netanyahu la alegeri parlamentare

Trump afirmă că sprijinul său l-a ajutat foarte mult pe Netanyahu la alegeri parlamentare

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.10.2026, 10:35 | Modificat la 28.10.2026, 10:37

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că sprijinul său acordat prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, l-a ajutat "foarte mult" la alegerile parlamentare care au avut loc cu o zi înainte în Israel, al căror proces de numărare a voturilor este încă în curs.

"Cred că, atunci când a fost anunţat sprijinul, acest lucru l-a ajutat foarte mult", a declarat Trump jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial Air Force One, referindu-se la Netanyahu.

Prim-ministrul israelian şi rivalul său, Gadi Eisenkot, se află la egalitate, potrivit sondajelor efectuate la ieşirea de la urne.

Coaliţia lui Benjamin Netanyahu a devansat blocul opoziţiei după numărarea a jumătate din voturile exprimate, potrivit datelor publicate miercuri de Comisia Electorală Israeliană, la o zi după alegerile parlamentare în care prim-ministrul în exerciţiu îşi joacă supravieţuirea politică.

Articolul continuă după reclamă
Mihai Iorga
Like
donal trump benjamin netanyahu alegeri parlamentare israel sprijin sua
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.