Trump afirmă că sprijinul său l-a ajutat foarte mult pe Netanyahu la alegeri parlamentare

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că sprijinul său acordat prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, l-a ajutat "foarte mult" la alegerile parlamentare care au avut loc cu o zi înainte în Israel, al căror proces de numărare a voturilor este încă în curs.

"Cred că, atunci când a fost anunţat sprijinul, acest lucru l-a ajutat foarte mult", a declarat Trump jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial Air Force One, referindu-se la Netanyahu.

Prim-ministrul israelian şi rivalul său, Gadi Eisenkot, se află la egalitate, potrivit sondajelor efectuate la ieşirea de la urne.

Coaliţia lui Benjamin Netanyahu a devansat blocul opoziţiei după numărarea a jumătate din voturile exprimate, potrivit datelor publicate miercuri de Comisia Electorală Israeliană, la o zi după alegerile parlamentare în care prim-ministrul în exerciţiu îşi joacă supravieţuirea politică.