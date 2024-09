Turiştii dintr-o zonă celebră din Europa, puşi la plată. Taxa ar putea fi introdusă de vara viitoare

Dezbaterea privind introducerea taxei va începe anul acesta. Dacă va fi acceptată de autoritățile locale, reglementarea va permite unităților de cazare din regiune să perceapă o taxă suplimentară, potrivit Sky News.

Banii vor fi folosiți de consiliile locale pentru investiții în servicii și facilități turistice, relatează Mediafax. Anul trecut, politicienii din Scoția au adoptat un proiect de lege care permite consiliilor locale să introducă o taxă pentru vizitatori după consultarea comunităților locale, a companiilor și a organizațiilor de turism.

Highlands care anul trecut a fost inclus pe lista National Geographic’s Best of the World, atrage milioane de turiști în fiecare an.



Marea Britanie introduce o taxă de intrare în țară

Cetăţenii din Uniunea Europeană care vor să viziteze Marea Britanie vor fi nevoiţi să solicite un permis de intrare digital. Măsura urmează să intre în vigoare în luna aprilie a anului viitor şi vine ca un efort pentru a consolida securitatea frontierelor.

Taxa costă zece lire sterline şi se aplică tuturor turiştilor, indiferent de vârstă. Sistemul este introdus treptat și a fost testat cu cetățenii din șapte țări din Orientul Mijlociu, iar vizaţi vor fi şi cei din Statele Unite. Cei care scapă însă de noile reguli sunt cetăţenii irlandezi.

