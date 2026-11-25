Un adolescent român de 17 ani a fost arestat în Germania, la mai bine de o lună după ce un cunoscut om de afaceri a fost găsit mort în locuinţa sa din Frankfurt. Este suspect de crimă, alături de un alt tânăr de 16 ani cu cetăţenie germană şi turcă. Victima, un bărbat de 38 de ani, era director executiv la mai multe companii din imobiliare şi aviaţie.

Totul a ieșit la iveală după ce familia bărbatului nu a mai reușit să dea de el. Îngrijorați, apropiații au mers la locuința acestuia, însă nu au primit niciun răspuns.

Au cerut ajutorul pompierilor, care au deschis ușa apartamentului. În dormitor, aceștia au făcut descoperirea macabră. Omul de afaceri era mort.

Anchetatorii cred că bărbatul fusese ucis cu două zile înainte. Acesta ar fi fost lovit în repetate rânduri și înjunghiat. După mai bine de o lună de cercetări, polițiștii au ajuns la doi adolescenți, în vârstă de 17, respectiv 16 ani, care au fost arestați.

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Oamenii legii le-au verificat locuințele în căutarea unor dovezi pentru a lămuri ce s-a întâmplat. Deocamdată, rămân foarte multe întrebări fără răspuns: dacă cei doi îl cunoșteau pe bărbat și, mai ales, ce i-ar fi putut determina să comită o asemenea faptă.