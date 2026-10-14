Un sezon întreg al unui reality-show, pierdut înainte de premieră. Un agent AI ar fi șters episoadele montate

Un sezon întreg al unui reality-show suedez a fost pierdut cu doar cinci săptămâni înainte de premiera programată, după ce, potrivit informațiilor apărute în presă, un agent de inteligență artificială ar fi șters toate episoadele deja montate. Postul de televiziune a fost nevoit să amâne lansarea emisiunii până anul viitor, însă a contestat ulterior informațiile privind implicarea inteligenței artificiale.

două lumini de film TV pe platourile de filmare în aer liber, noaptea - Profimedia

Potrivit publicației suedeze Aftonbladet, care citează surse anonime, compania de producție din spatele reality-show-ului „The Challenge Sverige” ar fi oferit unui agent AI acces la serverul său, iar acesta ar fi șters întregul sezon finalizat.

Conform publicației, proiectul nu a mai putut fi recuperat, ceea ce a dus la pierderea muncii depuse pe parcursul a sute de zile.

Postul comercial suedez TV4 a confirmat pentru Aftonbladet că o „defecțiune tehnică” a provocat pierderea materialelor, astfel că premiera programată pentru 22 noiembrie a fost amânată până în 2027, scrie Euronews.

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Inițial, departamentul de știri al televiziunii a preluat informațiile publicației privind implicarea inteligenței artificiale. Ulterior, într-o actualizare publicată miercuri după-amiază, Mia Lindqvist, directoarea de programe a TV4, a negat că un agent AI ar fi fost responsabil pentru incident.

„Nu este adevărat”, a declarat aceasta. Adaptat după formatul american „The Challenge”, serialul este prezentat de TV4 drept cea mai dificilă competiție de tip reality-show din lume. Emisiunea combină probe fizice, rezistență mentală și alianțe strategice între concurenți.

Cum pot apărea probleme în utilizarea agenților AI

Deși televiziunea suedeză a respins explicația privind implicarea inteligenței artificiale în acest caz, alte incidente au scos la iveală riscurile asociate sistemelor capabile să acționeze în numele utilizatorilor.

Agenții AI folosesc instrumente software pentru a îndeplini diferite sarcini, precum redactarea și trimiterea e-mailurilor, fără să se limiteze la generarea unor răspunsuri. În funcție de permisiunile acordate, aceștia pot modifica fișiere reale, site-uri web și sisteme informatice.

Problemele pot apărea atunci când un sistem interpretează greșit instrucțiunile, evaluează incorect consecințele unei acțiuni sau încearcă să depășească un obstacol în loc să se oprească.

Într-un raport publicat vineri, compania Anthropic a avertizat că modelele AI cărora li se atribuie sarcini imposibile pot adopta „strategii neintenționate și uneori nealiniate cu obiectivele stabilite” pentru a-și atinge scopurile.

În luna iulie, modelul Claude Haiku 4.5 al companiei a transmis informații fabricate despre o crimă nerezolvată pe site-ul poliției americane, în timp ce executa sarcini de testare.

Sezonul reality-show-ului va trebui montat din nou de la zero

TV4 a precizat că toate filmările originale ale emisiunii sunt în continuare disponibile. Cu toate acestea, întregul sezon va trebui montat din nou, de la zero.

Din acest motiv, lansarea emisiunii „The Challenge Sverige”, programată inițial pentru 22 noiembrie 2026, a fost amânată până în 2027.