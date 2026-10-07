Angajat TVR, filmat cum vine cu Porsche-ul la serviciu. "Ai adus-o pe mama?"

Tudor Bota, fiul fostei crainice TVR Cristiana Bota și angajat al televiziunii publice, a ajuns în centrul atenției după ce a fost filmat venind la sediul instituției cu un Porsche, alături de mama sa. Imaginile au fost difuzate chiar în timpul emisiunii Marinei Almășan și au devenit ulterior virale pe rețelele sociale.

Tudor Bota, fiul unei foste crainice, filmat venind cu Porsche-ul la TVR - Sorina Ruxandra Matei via Facebook

Momentul a avut loc în timpul unei ediții a emisiunii realizate de Marina Almășan, în care Cristiana Bota fusese invitată în cadrul unei serii dedicate personalităților care au marcat istoria Televiziunii Române.

Tudor Bota, fiul acesteia și angajat al TVR, a adus-o pe fosta crainică la sediul televiziunii cu un Porsche, iar momentul în care cei doi au ajuns în fața instituției a fost surprins de camere și difuzat în direct. Pe înregistrare, se aude cum Cristina Almăşan îi adresează întrebarea: "Ai adus-o pe mama?"

Ulterior, secvența a început să circule intens în mediul online și a fost interpretată drept o imagine a "opulenței angajaților TVR".

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Marina Almășan explică de ce Tudor Bota și-a adus mama cu mașina

Marina Almășan a reacționat după apariția controverselor și a explicat că prezența mașinii în fața televiziunii avea legătură cu starea de sănătate a Cristianei Bota.

Potrivit realizatoarei, fosta crainică TVR fusese operată recent la un picior și acceptase cu greu invitația de a participa la emisiune, cu condiția să nu fie nevoită să stea mult în picioare.

"Cristiana Bota tocmai suferise o operație la picior, însă nereușind să înfrunte rugămințile fierbinți ale echipei mele, cu mine-n frunte, a acceptat, până la urmă invitația, rugându-ne însă să-i menajăm piciorul", a explicat Marina Almășan.

Realizatoarea spune că echipa i-a propus ca fiul ei să o aducă cu mașina chiar înainte de intrarea în direct.

"I-am promis prețioasei invitate că nu o vom face să aștepte, că nu o vom ține mult în picioare și că, dat fiind că transmitem chiar din fața Porții Pangrati, ar fi bine dacă ar putea-o aduce cu mașina, chiar înainte de momentul intrării în program, fiul său și colegul nostru", a precizat realizatoarea emisiunii TV.

"Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist"

Marina Almășan a ținut să îl apere public pe Tudor Bota și a spus că acesta este un om discret, care a refuzat inclusiv invitația de a apărea în emisiune alături de mama sa.

"Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist, un om cu bun simț și de calitate. Nici nu putea fi altfel, cu o asemenea mamă", a scris realizatoarea.

Ea a explicat că planul fusese ca Tudor Bota să își lase mama în fața televiziunii și apoi să plece pentru a-și continua activitatea în TVR.

"Mi-ar fi plăcut ca și fiul să-și însoțească mama în emisiune. M-a refuzat politicos (...), atunci am căzut de acord că mama va coborî, iar Tudor va pleca, motivând că are de lucru în TVR. Ceea ce s-a și întâmplat", a mai spus Marina Almășan.

Marina Almășan susține că mașina nici măcar nu i-ar fi aparținut

Realizatoarea TV a mai precizat că, din informațiile pe care le are, Porsche-ul care apare în imagini nu ar fi fost proprietatea lui Tudor Bota.

"Poate că o a treia sursă i-ar fi povestit puțin despre Tudor Bota și despre faptul că mașina, devenită, iată, simbol al "opulenței angajaților TVR", de fapt, așa cum înțeleg, nici măcar nu era a lui", a afirmat Marina Almășan.

Ea a sugerat că Tudor ar fi putut dori ca mama sa să ajungă la eveniment într-o mașină elegantă, având în vedere caracterul aniversar al momentului și faptul că aceasta urma să fie omagiată de TVR.

Marina Almășan și-a cerut scuze față de colegul său

După ce imaginile au devenit subiect de discuție în spațiul public, Marina Almășan spune că a discutat cu Tudor Bota, care ar fi fost puternic afectat de amploarea pe care a căpătat-o situația.

"Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l știm cu toții, un personaj arătat cu degetul", a scris realizatoarea.

Marina Almășan și-a asumat faptul că imaginile provin din propria emisiune și și-a cerut scuze public față de colegul său.

"Mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viața lui", a spus aceasta.

Marina Almășan, despre situația angajaților TVR

În mesajul său, Marina Almășan a extins discuția și la situația generală din TVR, susținând că asocierea imaginii respective cu ideea de "opulență" ar afecta nedrept numeroși angajați ai instituției.

Ea a vorbit despre colegi cu salarii modeste, producții realizate fără bugete și angajați care, potrivit afirmațiilor sale, încearcă să găsească soluții pentru a-și menține emisiunile în grilă.

"Vreau să-mi mai cer iertare față de cineva: față de toți colegii mei, care, indirect, au devenit "suspecții bogați ai unei instituții sărace", a scris Marina Almășan.

Realizatoarea a subliniat că există probleme în interiorul televiziunii publice, însă consideră că Tudor Bota a ajuns pe nedrept în centrul unei controverse pornite de la imaginile difuzate în emisiunea sa.