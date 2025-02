În clădirea Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană (HUD) au apărut imaginile care au stârnit val de reacții și controverse în mediul online. Pe ecrane, peste imaginile trucate, a fost afișat mesajul "Long live the real king" ("Trăiască adevăratul rege"). Ar fi un posibil răspuns sarcastic la o postare recentă pe care Donald Trump a făcut-o pe Truth Social, unde a scris "Long Live the King!", potrivit The Hill.

Reacții dure: "O risipă de bani publici"

Imaginile au stârnit reacții aprinse. Kasey Lovett, purtător de cuvânt al HUD (n.r. instituția în care a fost difuzat clipul), a declarat pentru The Hill că incidentul reprezintă "o nouă risipă a banilor și resurselor oamenilor" și că "vor fi luate măsuri împotriva celor implicați".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Publicația a obținut și o fotografie cu ecranele din clădire în timp ce videoclipul era redat, ceea ce alimentează speculațiile despre cine ar fi putut fi în spatele acestui gest provocator.

Musk, omul cu influență asupra guvernului american

Elon Musk, CEO Tesla și proprietarul platformei X, a devenit unul dintre cei mai puternici aliați ai lui Trump, obținând o influență semnificativă asupra agențiilor guvernamentale. De altfel, el a fost desemnat să conducă Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, un organism care consiliază administrația în privința reducerilor de cheltuieli și personal.

În ultimele zile, miliardarul a stârnit controverse și confuzie, după ce a cerut angajaților guvernului să răspundă unui e-mail cu cinci realizări ale săptămânii – în caz contrar, absența unui răspuns putea fi interpretată drept demisie. Mai multe agenții federale au anunțat imediat că angajații lor nu trebuie să dea curs solicitării.

Relația dintre Musk și Trump a devenit un subiect aprins în politica americană, în special pe fondul influenței tot mai mari a miliardarului asupra deciziilor guvernamentale. Adversarii politici ai președintelui folosesc acest lucru pentru a-l ironiza, sugerând că, de fapt, Musk este cel care trage sforile la Casa Albă.

Totuși, într-un interviu comun recent, cei doi au negat că ar exista tensiuni între ei și au acuzat mass-media că încearcă să îi dezbine.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi verificat şi aţi curăţat personal streşinile, balcoanele sau pervazurile de zăpadă și gheață? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰