Uraganul Milton va ajunge deasupra uscatului miercuri seară, dar sute de mii de americani nu mai aşteaptă momentul. Pe autostrăzi s-au format coloane de kilometri, iar benzinăriile au rămas repede fără combustibil. Staţiile de taxare au fost închise pentru ca oamenii să poată pleca mai uşor, iar stadioanele au fost transformate în adăposturi.

"Ne putem descurca cu pagubele, cu pierderile, putem să facem curăţenie, dar nu putem învia oamenii. Dacă vi se spune să plecaţi şi rămâneţi într-o zonă care trebuie evacuată, probabil va trebui să vă scrieţi numele pe braţ cu marker permanent ca să vă recunoască atunci când vor ajunge la voi după furtună", a declarat Ashley Moody, procuror-şef Florida.

Este cea mai puternică din ultimul secol care va lovi regiunea metropolitană Tampa

Văzută din spaţiu, furtuna este una monstruoasă. Este cea mai puternică din ultimul secol care va lovi regiunea metropolitană Tampa, unde locuiesc 3 milioane de persoane. "Uraganul Helene a fost un semnal de alarmă. Acest uragan este catastrofal. Dacă alegeţi să rămâneţi în zonele care trebuie evacuate veţi muri!", a spus Jane Castor, primar Tampa.

20 de milioane de persoane sunt sub avertisment de vreme rea şi inundaţii. În ciuda acestui lucru, mii de localnici rămân pe loc. Speră să reziste cu ferestrele baricadate şi bariere în faţa caselor. "Am fost loviţi de ultima furtună, am fost inundaţi. Deci, de data asta ne pregătim. Umplem sacii cu nisip să îi aşezăm în jurul casei", spune o localnică.

"Putem spera, ne putem ruga să îşi piardă din putere, dar în prezent este un uragan distrugător. Sunt prognozate inundaţii cu un nivel al apei între 2,4 metri şi 3,6 metri", declară Ron Desantis, guvernatorul Floridei.

Cel mai experimentat meteorolog din Florida a izbucnit în lacrimi

Milton va lovi aproape aceleaşi oraşe afectate de uraganul Helene în urmă cu două săptămâni. Cel mai experimentat meteorolog din Florida aproape a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre puterea devastatoare a noii furtuni. "(Presiunea atmosferică) a scăzut cu 50 de milibari în 10 ore. Mă iertaţi, este îngrozitor!", a declarat John Morales, meteorolog.

Înainte de a ajunge în Statele Unite, uraganul va lovi şi Mexicul. În peninsula Yucatan, localnicii au fugit din calea urgiei. Specialiştii pun violenţa uraganelor pe seama încălzirii globale, care creşte temperatura oceanelor şi alimentează astfel furtunile.

