Vinted, Amazon şi eBay vor să oprească vânzarea bunurilor furate la protestele din Franţa

Marile platforme de resale din Franţa vor ajuta autorităţile să oprească vânzarea bunurilor furate în timpul jafurilor comise la sfârşitul săptămânii trecute, când au avut loc proteste masive în Paris.

Primul dintre aceste angajamente este de a consolida cooperarea cu autorităţile naţionale şi, în special, cu anchetatorii, pentru a identifica şi semnala conţinutul potenţial ilicit şi de a partaja datele pentru a determina cine se află în spatele acestuia, a explicat Ministerul Comerţului într-un comunicat.

De asemenea, vor activa "o supraveghere sporită" şi vor intensifica moderarea pentru a detecta listările de produse obţinute prin jafuri, deoarece guvernul estimează că aproximativ 3.000 de magazine au fost afectate la nivel naţional.

În acest scop, vor acorda atenţie unor factori precum preţurile anormal de mici sau listarea de loturi noi de produse, precum şi a cererilor de cumpărare.

Articolul continuă după reclamă

Platformele îşi vor avertiza utilizatorii cu privire la riscul de a fi penalizaţi dacă se implică în vânzarea de bunuri furate, o practică reglementată de infracţiunea de recepţionare a bunurilor furate.

De asemenea, vor transmite cu regularitate autorităţilor rezultatele concrete ale măsurilor lor de eliminare a "listărilor problematice" şi ale cazurilor raportate.

Aceste angajamente au fost convenite luni într-o reuniune cu ministrul comerţului, Serge Papin, şi ministrul delegat pentru inteligenţă artificială şi economie digitală, Anne Le Henanff, la care au participat platformele Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta şi TikTok.

Duminică, Federaţia Comerţului şi Distribuţiei (FCD) a estimat că pagubele cauzate de jaful magazinelor s-ar ridica la "sute de milioane de euro".

Pentru a preveni repetarea jafurilor şi a tulburărilor, guvernul a implementat, în noaptea de luni spre marţi, o serie de restricţii de circulaţie în unele oraşe sau sectoare limitate ale oraşelor din marile zone urbane, precum şi interdicţii privind reuniuni punctuale şi în zone considerate sensibile.