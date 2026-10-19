Protestatarii care au jefuit Parisul se laudă cu prada pe TikTok. Rolexuri și tablete, vândute pe Vinted

Violențe de nedescris în Franța, unde protestele au fost urmate de jafuri, incendieri și distrugeri în masă.

Magazinele au fost sparte de bande de adolescenţi mascaţi, sute de produse de lux au dispărut de pe rafturi, iar unii dintre cei care au participat la jafuri au ajuns acum să se laude cu prada pe rețelele sociale. Mai mult, o parte dintre bunurile furate ar fi apărut la vânzare pe platforme de resale, precum Vinted sau LeBonCoin.

Unii nu s-au mai ferit nici măcar să-și ascundă faţa în videoclipurile publicate pe internet. Un tânăr se laudă pe TikTok că "și-a scos banii" pe 17 octombrie, în timp ce filmează trei ceasuri Rolex și mai multe genți de lux.

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Într-o altă înregistrare, cineva arată o geantă plină cu telefoane mobile și tablete. Un detaliu ar putea însă să-l dea de gol în faţa autorităţilor: o mână tatuată, ușor de recunoscut.

Platformele de resale, pline cu produse furate în timpul protestelor

Între timp, pe platformele de vânzări online au început să apară anunțuri suspecte, de la produse de machiaj, parfumuri din Sephora și pantofi sport până la jocuri video și tricouri de fotbal. Unele articole au chiar și sistemul antifurt încă prins de ele, scrie Ledauphine.com.

Și mai revoltător este că unii vânzători nici măcar nu încearcă să ascundă de unde provin produsele. În descrierea anunțurilor, aceștia recunosc că bunurile au fost furate în timpul jafurilor. Internauții au reacționat imediat și cer platformelor să elimine ofertele suspecte.

Există însă și oameni care profită de situație în alt fel. În loc să denunțe anunțurile, unii publică propriile cereri de cumpărare, în căutarea unor produse furate. Practic, jafurile continuă să-și găsească ecoul pe internet, unde unii încearcă să facă bani de pe urma haosului.