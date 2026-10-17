Protestele din Franța au fost marcate de confruntări între manifestanți și poliție, care a folosit gaze lacrimogene la Paris, înainte de începerea unui marș autorizat. Până la prânz, aproximativ 166 de persoane fuseseră arestate, în timp ce zeci de mii de oameni au participat la manifestații organizate în întreaga țară împotriva creșterii costului vieții.

Proteste violente și zeci de arestări în Franţa. Manifestanții au ocupat primăria din Marsilia - captură X

Polițiștii din Paris au folosit sâmbătă gaze lacrimogene asupra protestatarilor adunați cu o oră și jumătate înainte de începerea marșului autorizat. Până la prânz mai mult de 160 de persoane au fost arestate, scrie Mediafax.

Autoritățile au folosit gaze lacrimogene

Poliția din Place de la République din Paris a folosit gaze lacrimogene asupra manifestanților adunați cu o oră și jumătate înainte de începerea marșului autorizat, provocând împrăștierea protestatarilor.

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Potrivit France 24, poliția a percheziționat genți și a confiscat măști și soluție salină, adesea folosite de manifestanți pentru a-și curăța ochii după ce au fost loviți cu gaze lacrimogene.

Un protestatar a fost auzit spunând: „Nu vă dispersați! Nu-i vom lăsa să ne păcălească cu gaze lacrimogene!”.

Până la orele prânzului, poliția a arestat aproximativ 166 de persoane.

Aproximativ 140 de proteste în toată ţara

Persoane apropiate ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, au declarat că aproximativ 32.800 de persoane au participat la 140 de proteste în întreaga țară.

Polițiști antirevoltă înarmați și blindați au urmărit manifestanții pe străzile Parisului, lovind mai multe persoane după ce acestea au fost trântite la pământ, arată imagini postate online de agenția franceză de știri CLPRESS.

De asemenea, mai mulți protestatari au intrat în primăria din Marsilia. Unii dintre aceștia, mascați, au izbit ușa cu bariere de securitate. Mai mulți au intrat apoi, unul dintre ei pictând cu spray un simbol anarhist cu „A” pe un perete înainte ca poliția să intervină, potrivit sursei citate.

Sute de mii de oameni sunt așteptați să protesteze în toată Franța, în timp ce studenții, membrii de sindicat și membrii rămași din mișcarea Vestelor Galbene își unesc forțele pentru a protesta față de creșterea costului vieții.