Bucureşti a primit dezlegare la răsfăţ de sărbătoare! S-a deschis cel mai mare târg de Crăciun din oraş. Şi are de toate: un brad înalt de 30 de metri, o roată panoramică, un trenuleţ şi multe bunătăţi. În plus, mai găzduieşte şi casa lui Moş Crăciun, unde cei mici îi pot şopti direct dorinţele de pe lista de cadouri!

Aşa au arătat primele clipe ale celui mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti. Piesa centrală: bradul cu peste 170.000 de beculeţe.

"Este o atmosferă minunată, te face să uiţi de tot ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi", a spus un vizitator.

Turişti din Franţa şi Australia, impresionaţi de Târgul de Crăciun din Bucureşti

Printre primii care au venit să trăiască sărbătoarea din Piaţa Constituţiei se numără şi aceşti turişti, sosiţi tocmai din Franţa!

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"Da, este mai bine decât în Franţa, sincer, noi trăim în Lille. Aici, mâncarea, mai ales cea sărată, este excelentă!", a declarat un turist din Franţa.

Iar românca din imagini a revenit în ţară, tocmai din îndepărtata Australie, special pentru târg.

"Foarte frumos! Diferit, la noi este soare, 36 de grade, în pantaloni scurţi şi tricou şi la ocean de Crăciun, deci e total diferit", a transmis românca stabilită în Australia.

Ce bunătăţi găsesc vizitatorii la târg şi la ce preţuri

Vizitatorii au la dispoziţie peste 20.000 de metri pătraţi de magie. Inevitabil, drumul îi conduce şi către cele 133 de căsuţe cu suveniruri şi bunătăţi de sezon - pastramă de oaie, mămăligă în straturi, pomana porcului şi nelipsitul vin fiert!

"lei vinul roşu, sucul de mere cald 14 lei, ceaiurile 14 lei şi restul sucurilor tot aşa", a declarat Cezar Motoc, comerciant.

Iar după mâncare, urmează şi distracţia: o roată panoramică, un trenuleţ, un carusel şi multă muzică live!

"Chiar veneam şi mă gândeam că măi, nu o să fie oameni, o sa fie trişti, de fapt nu, a fost superb! Este o magie, nu ştiu ce este legat între Pământ şi Cosmos, este ceva, un spirit de Crăciun", au spus cei de la Zdob şi Zdub.

Când se deschide căsuţa lui Moş Crăciun

Din 4 decembrie, şi locul preferat al copiilor îşi va deschide larg uşile: căsuţa lui Moş Crăciun, îi aşteaptă cu spiriduşi şi personaje de poveste.

"A costat undeva la jumătate ca investiţie decât anul trecut, anul trecut cu toate celelalte târgurile a fost undeva la 20 milioane de lei, iar anul asta la 11 milioane de lei", a punctat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Peste un milion de vizitatori sunt aşteptaţi la ediţia din acest an. Accesul este gratuit!