Washington Post nu va susține niciun candidat la prezidențiale, pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Jeff Bezos a decis să n-o mai sprijine pe Kamala Harris

The Washington Post a anunțat că nu va susține niciun candidat la președinție în alegerile viitoare din Statele Unite ale Americii, scrie BBC. Se pare că decizia de a nu publica susținerea pentru Kamala Harris fost luată de proprietarul ziarului, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Directorul general William Lewis a declarat că decizia este o întoarcere „la rădăcinile noastre de a nu susține candidații prezidențiali”, adăugând că ziarul nu va susține niciun președinte nici în viitor. Această decizie încalcă o tradiție de decenii, ziarul susținând un candidat în majoritatea alegerilor prezidențiale începând cu anii 1970 - toți fiind democrați, scrie Mediafax.

Ziarul a susținut în 2016 și din nou în 2020 oponenții electorali ai lui Trump, Hillary Clinton și președintele Joe Biden, în editoriale care l-au condamnat pe republican în termeni tăiosi. Într-un proces din 2019, Amazon a susținut că a pierdut un contract de cloud computing de 10 miliarde de dolari cu Pentagonul în favoarea Microsoft, deoarece Trump a folosit "presiune necorespunzătoare pentru a dăuna inamicul său politic" Bezos. Postul din 1976 a susținut în mod regulat candidații la președinte, cu excepția cursei din 1988. Toate acele aprobări fuseseră pentru democrați. Într-o declarație pentru CNBC, când a fost întrebat despre presupusul rol al lui Bezos în uciderea avizului, șeful de comunicații al Postului, Kathy Baird, a spus: "Aceasta a fost o decizie a Washington Post de a nu susține", scrie CNBC.

Decizia vine după un anunț similar făcut săptămâna trecută de Los Angeles Times, care a declarat că nu va susține niciun candidat la președinție în acest an. Redactorul editorial de la Los Angeles Times a demisionat după decizia companiei.

"Demisionez pentru că vreau să clarific faptul că nu sunt de acord cu tăcerea noastră", a declarat Mariel Garza pentru Columbia Journalism Review. "În vremuri periculoase, oamenii onești trebuie să se ridice. Acesta este modul în care eu mă ridic".

Potrivit lui Garza, LA Times plănuise să o susțină pe candidata democrată la președinție Kamala Harris, dar planul a fost blocat de proprietarul ziarului, miliardarul Patrick Soon-Shiong.

În urma demisiei jurnalistei Garza, Soon-Shiong a revenit asupra acestei afirmații, scriind într-o postare pe rețelele de socializare că a „oferit ocazia” consiliului editorial al ziarului "să elaboreze o analiză factuală a tuturor politicilor pozitive și negative ale fiecăruia dintre candidați în timpul mandatelor lor la Casa Albă și modul în care aceste politici au afectat națiunea".

El a declarat că consiliul "a ales să păstreze tăcerea" în loc să urmeze sugestia sa, pe care a declarat că a acceptat-o.

În cazul Washington Post, ziarul a raportat că angajații paginii editoriale au redactat un proiect de susținere a lui Harris, dar acesta nu a fost încă publicat, citând două surse informate cu privire la succesiunea evenimentelor care nu au fost autorizate să vorbească public.

Citând aceleași surse, ziarul a adăugat că decizia de a nu publica susținerea pentru Harris a fost luată de proprietarul ziarului, fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Într-un articol publicat vineri pe site-ul The Post, Lewis a declarat că ziarul "se întoarce la rădăcinile noastre de a nu susține candidații la președinție”.

"Recunoaștem că acest lucru va fi citit într-o serie de moduri, inclusiv ca o susținere tacită a unui candidat, sau ca o condamnare a altuia, sau ca o abdicare de responsabilitate. Acest lucru este inevitabil", a scris Lewis.

"Noi nu o vedem așa. O vedem ca fiind în concordanță cu valorile pe care The Post le-a susținut întotdeauna și cu ceea ce sperăm de la un lider". El a adăugat că a fost, de asemenea, „o declarație în sprijinul capacității cititorilor noștri de a se hotărî singuri" cu privire la cine să aleagă președintele.

Marty Baron, fost editor executiv al The Post, a descris decizia drept "lașitate, cu democrația ca victimă".

"O slăbiciune tulburătoare la o instituție renumită pentru curaj", a adăugat el.

Spre deosebire de The Washington Post și LA Times, The New York Times a susținut-o pe Harris în septembrie, descriind-o drept "singura alegere patriotică pentru funcția de președinte".

Candidatul republican Donald Trump a primit vineri o susținere din partea The New York Post - tabloidul deținut de magnatul media Rupert Murdoch.

"America este pregătită pentru ca eroicul Donald Trump de astăzi să revendice președinția", se arată într-un articol de opinie din ziar.

