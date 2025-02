Zelenski, fără susţinere şi prieteni la Casa Albă. Surse din anturajul lui Trump: "Cel mai bun scenariu este să plece imediat în Franța"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski are puțini susținători în cercul apropiat al președintelui Trump, poate chiar niciunul, în timp ce relația tot mai tensionată dintre cei doi amenință să afecteze poziția Kievului în negocierile de pace cu Rusia.

Potrivit New York Post, relația deja fragilă dintre cei doi lideri a degenerat în ostilitate deschisă în această săptămână, după ce președintele Ucrainei a respins o propunere inițială a SUA de a ceda 50% din rezervele de pământuri rare ale țării către SUA ca plată pentru ajutorul militar — și după ce i-a criticat pe emisarii lui Trump pentru că s-au întâlnit cu diplomați ruși fără a-l include.

Zelenski, fără prieteni la Casa Albă

Trump a ripostat catalogându-l pe Zelenski drept un "dictator", susținând în mod eronat că ucraineanul are un rating de aprobare de doar 4% și chiar sugerând că el a provocat invazia Rusiei din februarie 2022. La rândul său, Zelenski l-a acuzat pe liderul lumii libere că trăiește într-un "spațiu al dezinformării."

Deși deteriorarea relațiilor dintre Washington și Kiev pare bruscă, o sursă familiarizată cu discuțiile de la Casa Albă a declarat pentru The Post, joi: "Pentru mine, nu e nimic nou." "Am auzit acum câteva luni că e timpul pentru alegeri și o nouă conducere", a adăugat această persoană, care a spus că ruptura publică era inevitabilă de mult timp și că sentimentul anti-Zelenski este larg răspândit în Aripa de Vest.

O a doua sursă apropiată de Trump a fost de acord cu această evaluare și a sugerat că "cel mai bun scenariu pentru [Zelenski] și pentru lume este să plece imediat în Franța."

Un oficial de la Casa Albă, între timp, și-a exprimat în privat viziunea anti-Zelenski, spunând pentru The Post: "Ca și Papa, nu sunt fan al cuiva care interzice bisericile" — referindu-se la legea din august a lui Zelenski care a interzis organizațiile religioase legate de Biserica Ortodoxă Rusă, ce are relații strânse cu Kremlinul. Acest oficial a adăugat că Partidul Republican "are viziuni variate asupra Ucrainei" și a sugerat că există "persoane în Casa Albă [care] au o viziune tradițională a GOP despre Zelenski" — deși nu a oferit exemple concrete.

Val de critici la adresa lui Zelenski

Foștii susținători ai Ucrainei de la Casa Albă, inclusiv consilierul pentru securitate națională Mike Waltz, s-au aliniat în spatele lui Trump pentru a-l critica pe Zelenski și pentru a evita atacurile asupra președintelui rus Vladimir Putin.

"Președintele Trump este, evident, foarte frustrat în acest moment de președintele Zelenski", a spus Waltz joi, într-un briefing la Casa Albă, unde a părut să sugereze că livrările de arme au încetinit, după ce un parlamentar ucrainean a afirmat că "armele care urmau să fie vândute au încetat să fie livrate." "Administrația Trump, în mod evident, nu îl place pe Zelenski și face totul pentru ca acest lucru să fie clar", a spus un analist politic ucrainean și soldat activ, care a cerut să nu fie identificat.

"Declarațiile recente ale președintelui SUA arată că vrea alegeri în Ucraina cât mai curând și ca Zelenski să fie înlocuit cu cineva mai dispus la negocieri. Aceasta ar putea fi o persoană în care Trump și aliații săi au încredere: un lider militar sau un om de afaceri." Cunoscătorii de la Washington spun că nu există un candidat clar pe care Trump l-ar prefera dacă Ucraina ar organiza alegeri, deși el și aliații săi, inclusiv șeful Tesla și SpaceX, Elon Musk, au insistat săptămâna aceasta că acestea trebuie să aibă loc.

Alegerile prezidențiale din Ucraina

Alegerile prezidențiale din Ucraina trebuiau să aibă loc anul trecut, dar au fost amânate din cauza legii marțiale pe care Zelenski a declarat-o pe 24 februarie 2022, ca răspuns la invazia rusă. Conform constituției țării, alegerile nu pot avea loc în timpul legii marțiale.

Tensiunile dintre Trump și Zelenski datează din 2019, când cel de-al 45-lea președinte al SUA l-a îndemnat pe omologul său să lanseze o anchetă asupra afacerilor familiei Biden cu compania ucraineană de gaze naturale Burisma Holdings, care îi plătea lui Hunter Biden un salariu de 1 milion de dolari pe an, în timp ce tatăl său, Joe Biden, era vicepreședinte și conducea politica SUA față de Ucraina.

Zelenski a refuzat să deschidă ancheta, dar a gestionat abil controversele care au urmat după publicarea unui transcript conținând cererea lui Trump — insistând că nu s-a simțit presat de acea conversație, în timp ce democrații din Congres încercau să-l pună sub acuzare pe Trump pentru presupusa abuzare a puterii. "Am avut, cred, un apel telefonic bun. A fost normal… Nimeni nu m-a presat", a spus Zelenski în timpul unei apariții comune cu Trump la New York, în septembrie 2019.

Trump, care a fost pus sub acuzare două luni mai târziu, dar achitat de Senat, și-a exprimat în mod repetat recunoștința față de Zelenski pentru că i-a susținut argumentul conform căruia apelul a fost "perfect."

Nu este clar dacă relația poate fi salvată — vicepreședintele JD Vance avertizându-l pe Zelenski să nu-l "vorbească de rău" pe Trump, iar Musk criticându-l pentru o ședință foto în Vogue, postând pe Twitter: "A făcut asta în timp ce copiii mor în tranșee pe frontul de luptă."

Zelenski a fost larg văzut în America ca un erou în stilul lui Churchill pentru că a opus o rezistență surprinzător de puternică invaziei lui Putin din 2022, refuzând o ofertă de evacuare făcută de președintele Joe Biden cu replica: "Am nevoie de muniție, nu de o plimbare."

Semnele tensiunii au crescut pe măsură ce Trump a revenit la putere. În ianuarie, Donald Trump Jr. a dezvăluit pe rețelele sociale că Zelenski a fost refuzat când a cerut invitaţie la ceremonia de învestire a tatălui său, la care au participat premierul italian Giorgia Meloni și președintele argentinian Javier Milei, ca expresie a relațiilor calde ale noii administrații cu acești lideri. "Cea mai amuzantă parte este că a cerut o invitație de vreo trei ori, neoficial, și de fiecare dată a fost refuzat", a scris Trump Jr. "Acum se comportă de parcă ar fi decis singur să nu meargă… Ce ciudat."

Trump însuși a semnalat miercuri seară o posibilă cale de reconciliere, exprimându-și indignarea că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a fost respins la Kiev la începutul săptămânii, când a prezentat planul privind resursele naturale. "Voi relansa această propunere sau lucrurile nu vor fi prea plăcute pentru el," le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One. Consilierii lui Trump spun că președintele crede că Zelenski a fost de acord în principiu, în septembrie, în timpul unei întâlniri la Trump Tower, să cedeze SUA 500 de miliarde de dolari în elemente rare de pământ ca despăgubire pentru cele 183 de miliarde de dolari aprobate de Congres ca ajutor.

"Aveam o înțelegere", a spus Trump în timpul unei conferințe de investiții susținute de Arabia Saudită la Miami. "Aveam o înțelegere bazată pe pământuri rare și alte lucruri, dar ei au rupt această înțelegere… au rupt-o acum două zile."

