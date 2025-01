Zelenski susţine că Lukaşenko şi-a cerut scuze la câteva zile după începerea războiului: "Rachetele au fost lansate din Belarus, dar nu de mine"

Război în Ucraina. "La câteva zile după război, am vorbit cu Lukașenko la telefon, iar el și-a cerut scuze... a spus: 'Nu am fost eu, rachetele au fost lansate de pe teritoriul meu, iar (președintele rus Vladimir) Putin a fost cel care le-a lansat'. Acestea sunt cuvintele sale, am martori", a declarat Zelenski în interviul său amplu.

Zelenski a declarat că l-a numit pe Lukașenko "un criminal"

"'Și îmi cer scuze', a spus el. 'Dar credeți-mă' - asta mi-a spus - 'Volodya (referindu-se la Volodimir Zelenski), acesta nu sunt eu. Eu nu sunt la conducere'", a adăugat Zelenski. În replică, Zelenski a declarat că l-a numit pe Lukașenko "un criminal", întrebând de ce a permis Rusiei să lanseze rachete spre Ucraina de pe teritoriul Belarusului.

Lukașenko a devenit din ce în ce mai dependent de Rusia după ce a izolat Belarusul de Occident, în urma alegerilor din 2020 din Belarus. Opoziția lui Lukașenko și Occidentul au condamnat rezultatele ca fiind frauduloase. Lukașenko a reprimat protestele în masă care au izbucnit ca răspuns la rezultatele frauduloase ale alegerilor. De atunci, autoritățile belaruse au suprimat tot mai mult libertățile politice și au devenit complice la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Deși nu este implicat direct în invazia Rusiei în Ucraina, Belarus continuă să găzduiască trupe și rachete rusești pe teritoriul său. Următoarele alegeri prezidențiale din Belarus vor avea loc la 26 ianuarie și se așteaptă ca Lukașenko să primească un al șaptelea mandat.

