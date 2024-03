Vezi și

Milioane de americani "au înverzit" străzile oraşului New York cu ocazia sărbătorii Sfântului Patrick. Cuprinşi de un sentiment puternic de voie bună, unii dintre ei s-au costumat şi au admirat momentele spectaculoase de pe margine, în timp ce alţii au ales să privească parada din baruri savurând un pahar binemeritat de băutură. De la festivităţi nu au lipsit nici oficialii oraşului.

Ziua Sfântului Patrick are însă şi câteva superstiţii

"Uitaţi-vă pe acest bulevard. Cea mai mare populaţie de irlandezi din Statele Unite este în oraşul New York. La fel ca alte grupuri care au venit şi au ajutat la construirea acestui oraş. Suntem foarte încântaţi pentru ziua aceasta, ne vom distra foarte mult", a declarat Eric Adams, primar New York. Pentru mulţi dintre cei prezenţi nu a existat niciun an în care să nu participe la faimoasa paradă. Un alt moment mult aşteptat a fost şi colorarea râului care traversează Chicago. Pentru al 60-lea an la rând, apa a devenit verde, iar sute de curioşi s-au adunat pentru a vedea întregul proces.

Ziua Sfântului Patrick are însă şi câteva superstiţii. Conform legendei, cine nu este îmbrăcat în verde, va fi ciupit de spiriduşii bine-cunoscuţi deja în folclorul irlandez. Explicaţia din spate este cât se poate de simplă - verdele ne face invizibili în faţa micilor creaturi!

