Fie că îşi prind prada în cleştii ţeposi, o îneacă sau o lipesc de frunze, plantele carnivore sunt o fascinaţie pentru iubitorii de natură. Peste 600 de specii există în întreaga lume şi fiecare se hrăneşte în mod diferit. Câteva dintre ele pot fi acum admirate şi la Grădina Botanică din Cluj.

"Voiam sa văd cum arată şi cat de diversă este de aici fauna de plante carnivore şi să văd şi alte specii pe care nu le-am mai vazut până acum. Am avut şi eu una, şi tot aşa, o hrăneam cu musculiţe şi viermişori", spune o tânără. "Suntem din Portugalia. Nu ştiam că este şi o expoziţie de plante carnivore, dar am învăţat câte ceva, am citit informaţiile şi ne bucurăm de timpul petrecut aici", mărturiseşte un turist străin.

Aceasta este şi cea mai spectaculoasă dintre plantele insectivore de la expoziţie. Capcana lui Venus, cum este cunoscută în popor, se hrăneşte cu muşte, ţânţari sau gândaci şi are nevoie de 2 până la 7 zile să îşi digere prada. Planta este originară din mlaştinile din Carolina de Nord şi de Sud. "Este cea mai specatculoasă pentru că vizitatorii noştri pot să şi vizualizeze cum se închide capcana, să se joace practic", explică Liliana Jarda, biolog.

Articolul continuă după reclamă

Pot ajuta la capturarea insectelor din casă

Dar şi natura din ţara noastră oferă astfel de plante. Pot ajuta la capturarea insectelor din casă, dar sunt mult prea lente pentru a ne scăpa de ele. "Dacă luăm în calcul de exemplu că drosera, care este o specie care trăieşte şi în România, şi e cea mai cunoscută, roua cerului de la noi, mănâncă în jur de 500 de insecte într-un an de zile. Dacă mănâncă cam două insecte pe zi nu ştiu cât ne pot ajuta în casă, dar ele sunt eficiente pentru natură pentru că au rolul lor", adaugă Liliana Jarda, biolog.

Peste 80 de plante insectivore pot fi admirate zilele acestea la Gradina Botanică din Cluj. Expoziţia rămâne deschisă până pe 8 septembrie.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că după alegerile din acest an vor creşte taxele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰