Casa din filmul „Home Alone/ Singur acasă” şi-a găsit un cumpărător, la şapte luni după ce a fost scoasă la vânzare şi chiar la timp pentru Crăciun, potrivit USA Today.

Casa cu 5 dormitoare şi 6 băi, situată în Winnetka, Illinois, a fost scoasă la vânzare la 5,25 milioane de dolari la sfârşitul lunii mai, conform listei Zillow. Exteriorul casei a fost folosit ca locuinţă a familiei McCallister atât în clasicul film de Crăciun din 1990 „Home Alone”, cât şi în continuarea din 1992 „Home Alone 2: Lost in New York”.

Protagonistul filmului considerase să o cumpere

Casa din „Home Alone” a fost în atenţia naţională la scurt timp după ce a fost listată, ceea ce i-a determinat pe agenţii Coldwell Banker Realty să primească o ofertă la mai puţin de o săptămână după ce a fost listată, potrivit People.

Chiar şi Macaulay Culkin, care l-a interpretat pe Kevin McCallister în filme, s-a gândit să cumpere casa atunci când aceasta a ajuns pe piaţă. „M-am gândit o clipă să o cumpăr - doar pentru amuzament”, a declarat el pentru Entertainment Weekly la începutul acestei luni. „Am copii. Sunt un om ocupat”.

„Suntem încântaţi de modul în care această casă a captat atenţia şi inimile tuturor datorită locului său bine meritat în istoria cinematografică şi amintirilor de vacanţă atemporale pe care le evocă”, au declarat agenţii de vânzare Dawn McKenna şi Katie Moor.

Casa a fost construită în 1921 şi are peste 836 de metri pătraţi. De asemenea, are patru şeminee, două spălătorii, două jacuzzi, bar, un spaţiu de recreere, o sală de gimnastică, o sală de cinema privată şi un teren de sport acoperit.

