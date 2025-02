Lacul Siutghiol s-a transformat peste noapte într-o mare de spumă. Pentru că vântul a bătut constant dinspre larg spre mal a avut efectul telului în albuşurile de ou. Practic, această spumă s-a format din contactul aerului cu suprafaţa apei, care este bogată în săruri şi minerale.

Lacul Siutghiol, plin de spumă

Fenomenul apare rar şi dispare repede. Biologii spun că este ceva natural. "Nivelul salinităţii redus, apoi este vorba de descompunerea substanţelor organice rezultate din alge care se pierd şi creează o încărcătură organică importantă care spumează sub influenţa vânturilor", spune Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Localnicii au comentat imaginile mai în glumă, mai în serios. "Este frumos. Zici că sunt nori. Sincer, nu am mai văzut", zice o femeie. "Spumă de bere. Am mai văzut pe mare, Marea Neagră, dar pe lac nu am mai văzut", spune un tânăr.

Nu este prima dată când natura face spectacol pe litoral. Marea Neagră a devenit roşie iarna trecută, din cauza unei alge care s-a dezvoltat rapid. Iar în toamnă, alt tip de alge brune au invadat apele mării şi le-au făcut fosforescente în timpul nopţii.

Andreea Filip

