Magia florilor a transformat centrul municipiului Târgu Mureş într-un carnaval. Şapte platforme împodobite cu statuete gigantice, decorate cu zeci de mii de flori au defilat într-o atmosferă de sărbătoare, totul spre încântarea localnicilor sau a turiştilor.

Mii de flori în centrul municipiului Târgu Mureş

Inspiraţi de peste hotare, organizatorii au muncit aproape o lună de zile pentru a da viaţă carelor şi pentru a crea un eveniment special.

"Participând la diferite festivale, am văzut cât de multă lume poate fi mişcată cu o asemenea paradă. Mi-a plăcut foarte mult şi ideea a venit de acolo, dar în special din Debreţin. Am dorit să adun braţele artelor, pentru că floristica, partea asta a floristicii este deja o artă şi am dorit să cuplăm în această poveste şi ceilaţi artişti; mă refer la pictori, la dansatori, la cântăreţi", spune Vajda Tunde, organizator.

În cadrul festivalului puteţi găsi mai multe ateliere de creaţie pentru copii, dansuri populare şi moderne, dar şi parada zânelor. Festivalul Magia Florilor se încheie astăzi.

