"Nu mă mâncase". Mărturia tânărului care a fost înghiţit de o balenă în apele din Chile. Cum a scăpat cu viaţă

„Am simțit o textură lipicioasă, care mi-a atins fața. În acel moment, am închis ochii așteptând un impact, dar am simțit mai degrabă că eram răsturnat, nu lovit, și atunci am rămas întins”, povestește venezueleanul de 23 de ani pentru BBC Mundo. „A durat puţin până când am realizat că mă aflam în gura a ceva, că poate m-a mâncat, că ar fi putut fi o orcă sau un monstru marin”, a declarat tânărul.

Adrián a început să se gândească la cum ar putea supravieţui în interiorul balenei cu cocoaşă "ca Pinocchio", iar apoi creatura l-a ejectat. Băiatul vâslea împreună cu tatăl său prin Strâmtoarea Magellan, în largul coastei Patagoniei din Chile, când a simţit că ceva l-a lovit din spate, apropiindu-se şi scufundându-l.

Tatăl său, Dall, a reuşit să filmeze experienţa de la doar câţiva metri distanţă. "M-am întrebat ce aş fi putut face dacă m-ar fi înghiţit, deoarece nu mai puteam lupta să împiedic asta", a spus el. „Trebuia să mă gândesc la ce să fac în continuare”. Dar în câteva secunde, Adrián a început să simtă că se ridică spre suprafaţă.

"Mi-a fost puţin teamă că nu voi reuşi să-mi ţin respiraţia, pentru că nu ştiam la ce adâncime eram, şi am simţit că mi-a luat mult timp să ies la suprafaţă. Am urcat timp de două secunde şi, în cele din urmă, am ajuns la suprafaţă şi mi-am dat seama că nu mă mâncase.”

Tatăl lui a filmat întreaga scenă

Într-un caiac din apropiere, tatăl lui Adrián, Dall Simancas, privea uimit. Cei doi tocmai traversaseră Eagle Bay - pe coasta din Punta Arenas, cel mai sudic oraş din Chile - când a auzit un zgomot în spatele său. „Când m-am întors, nu l-am văzut pe Adrián”. "Am fost îngrijorat pentru o clipă, până când l-am văzut ieşind din mare", a declarat bărbatul în vârstă de 49 de ani. "Apoi am văzut ceva, un organism, pe care l-am interpretat imediat ca fiind cel mai probabil o balenă din cauza dimensiunii sale."

Dall fixase o cameră pe partea din spate a caiacului său pentru a înregistra valurile în creştere - care a surprins experienţa remarcabilă a fiului său. Urmărind imaginile, Adrián - care s-a mutat cu tatăl său din Venezuela în Chile în urmă cu şapte ani, în căutarea unei vieţi mai bune, a fost şocat să vadă cât de mare era balena.

„Nu văzusem momentul în care apare spatele. Nu am văzut-o, am auzit-o. Asta m-a făcut să am emoţii", a spus el. „Dar mai târziu, cu ajutorul înregistrării video, mi-am dat seama că, de fapt, a apărut atât de mare încât, poate, dacă aş fi văzut-o, m-ar fi speriat şi mai mult.”

Pentru Adrián, experienţa nu a fost doar despre supravieţuire, ci a spus că a simţit că a primit o „a doua şansă” atunci când balena l-a eliberat. Experienţa "unică" într-unul dintre cele mai extreme locuri de pe Pământ "m-a îndemnat să reflectez asupra a ceea ce aş fi putut face mai bine până în acel moment şi asupra felurilor în care pot profita de experienţă şi o pot aprecia", a adăugat el.

De ce nu a fost înghiţit

Dar există un motiv simplu pentru care a reuşit să scape atât de repede din balenă, potrivit unui expert în faună. Balenele cu cocoaşă au gâtlejul îngust, "de mărimea unei ţevi de uz casnic", conceput pentru a înghiţi peşti mici şi creveţi, a declarat pentru BBC conservaţionistul brazilian Roched Jacobson Seba. „Fizic, ele nu pot înghiţi obiecte mari precum caiace, anvelope sau chiar peşti mari precum tonul”, a spus el. „În cele din urmă, balena a scuipat caiacul pentru că era fizic imposibil de înghiţit”.

Seba a precizat că balena cu cocoaşă l-a înghiţit probabil accidental pe Adrián. "Balena se hrănea probabil cu un banc de peşti când, fără să vrea, a aspirat caiacul împreună cu mâncarea sa. Atunci când balenele ies la suprafaţă prea repede în timp ce se hrănesc, ele pot lovi sau înghiţi accidental obiectele din calea lor”.

El a avertizat că întâlnirea a servit drept "un memento important" pentru a evita utilizarea plăcilor de vâslit, a plăcilor de surf sau a altor ambarcaţiuni silenţioase în zonele în care balenele înoată de obicei. Bărcile folosite pentru observarea balenelor şi pentru cercetare trebuie să aibă întotdeauna motoarele pornite, a adăugat el, deoarece zgomotul ajută balenele să le detecteze prezenţa.

