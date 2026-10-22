O angajată a Poștei Italiene din Bribano, provincia Belluno, a fost sancționată disciplinar după ce a lucrat 75 de minute în plus, în decursul a patru zile, pentru a finaliza operațiunile rămase în așteptare. În urma demersurilor în instanță, compania a acceptat să retragă sancțiunea și să achite cheltuielile de judecată, scrie FanPage .

O angajată a Poștei din Italia, sancţionată după ce a lucrat 75 de minute în plus. Motivul invocat de companie - Sursa: Profimedia

Incidentul a avut loc în vara anului 2025, când angajata, care lucra singură la ghișeu, a fost nevoită să rămână peste program pentru a face față volumului de muncă. În trei zile, a lucrat aproximativ 15 minute în plus, iar într-o a patra zi, încă 30 de minute.

Nemulțumirea companiei nu a vizat doar prelungirea programului, ci și faptul că necesitatea efectuării orelor suplimentare nu fusese comunicată în termenul prevăzut de regulamentele interne.

Angajata a contestat sancțiunea printr-o notă de apărare de șase pagini și a solicitat să fie audiată în prezența unui avocat sau a unui reprezentant sindical. Potrivit relatărilor din presa italiană, audierea nu a mai avut loc. Ulterior, aceasta s-a adresat Inspectoratului Muncii, însă încercarea de conciliere cu angajatorul nu a dus la un acord.

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Cazul a ajuns în fața judecătorului pentru litigii de muncă, iar Poșta Italiană a acceptat, în cele din urmă, să retragă avertismentul disciplinar și să suporte cheltuielile legale.

Cazul a fost urmărit de sindicatul SLC-CGIL Veneto. Reprezentantul regional Adriano Musolino a atras atenția asupra dificultăților organizatorice din oficiul poștal, unde angajata trebuia să gestioneze singură un volum important de solicitări.

Sindicatul susține că a semnalat anterior probleme legate de regulile de comunicare a orelor suplimentare și că intervenția sa, alături de indicațiile Inspectoratului Muncii, a determinat compania să corecteze anumite instrucțiuni interne.

Reprezentanții sindicali afirmă că vor continua să urmărească respectarea drepturilor angajaților, inclusiv în ceea ce privește indemnizațiile, deplasările și condițiile de muncă.