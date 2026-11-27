Un bărbat a oferit unor clienți două cafele și două croissante, iar când au aflat patronii restaurantului unde lucra, a fost dat afară. Acesta nu și-a recuperat însă locul de muncă, ci a primit despăgubiri de aproximativ 18.000 de euro, inclusiv cheltuielile de judecată.

Angajatul a oferit două cafele și două croissante unor clienți ai barului-restaurant în care lucra, le-a dăruit și un obiect promoțional și a fost concediat. Fapta a avut loc într-un centru comercial din provincia Torino. În august, compania l-a concediat pe angajat. Tribunalul din Ivrea nu a declarat însă legală decizia companiei, în urma contestației depuse de fostul angajat.

Ce s-a întâmplat de fapt

Pe lângă croissantele și cafelele oferite celor două cunoștințe ale sale, bărbatului i s-a reproșat și faptul că a pregătit un cocktail pentru el și colegii săi la finalul turei și că a început pregătirile pentru închiderea localului mai devreme. În plus, compania l-a acuzat că a sustras 48 de euro din casa de marcat. În timpul procesului s-a aflat că suma era mult mai mică. Era vorba despre 3 euro, pentru care angajatul lăsase un bilețel prin care își informa superiorii, potrivit IlMessaggero.

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În urma contestației și a concedierii considerate "disproporționate" de instanță, au ieșit la iveală și ore suplimentare neplătite, în valoare de peste 5.000 de euro. Mai mult, produsele oferite gratuit clienților făceau parte din promoțiile încurajate chiar de companie, cu scopul de a fideliza clientela, "în special în cursul după-amiezii sau atunci când, în caz contrar, mâncarea ar fi fost aruncată", după cum a subliniat avocatul angajatului.

Retragerea banilor din casa de marcat nu a fost considerată totuşi legală. Cu toate acestea, faptul că responsabilul localului ar fi recurs frecvent la această practică, "împreună cu valoarea redusă a sumei retrase, așa cum s-a demonstrat în proces, face ca sancțiunea concedierii să fie disproporționată".