Satul în care toţi cei 6.000 de locuitori stau pe aceeaşi stradă. Localitatea e supranumită "Mica Toscana"

Localitatea Sułoszowa, supranumită "Mica Toscana", este un mic sat situat la aproape 29 km de Cracovia. Ceea ce diferenţiază această localitate de altele este faptul că locuitorii şi-au ridicat casele de-a lungul aceleiaşi străzi, de altfel singura din sat, având grădini foarte lungi. Datorită populaţiei mici, oamenii au format o adevărată comunitate.

Locuind extrem de aproape unii de ceilalţi, oamenii au creat o comunitate strânsă

"Viața aici este lentă și destul de liniștită, dar îmi place. Până nu am văzut pozele de sus, nu prea am apreciat cât de frumos este aici. Așa este de multe ori, oamenii nu apreciază ce e sub nasul lor", a declarat Marian Gęgotek, un locuitor al micului sat, potrivit DailyMail.

"Avem Zilele Căpșunilor în care ne adunăm cu toții și gustăm noile culturi și cântăm muzică live. Avem și Zilele Cartofului în care facem același lucru. Dar oamenilor le place să bârfească. Și toată lumea știe pe toată lumea", au mai spus alţi localnici.

Poţi ajunge aici doar cu autobuzul

Deşi a devenit o zonă cunoscută, este destul de dificil să ajungi aici fără maşină personală. Localnicii spun că în satul Sułoszowa nu există taxiuri, singura opţiune fiind autobuzul.

"Se presupune că suntem aproape unii de alții, dar, de fapt, suntem departe. Puteți ajunge la Cracovia cu autobuzul de la Olkusz, dar există doar câteva dintre ele în timpul zilei și sunt adesea supraaglomerate, astfel încât o să călătoriți ca sardinele".

"Nu există taxiuri aici, deci nu ai altă opțiune decât să mergi pe jos. În ziua de Crăciun, am mers 5 km la o familie", a povestit o altă localnică.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!