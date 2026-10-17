Mii de turiști ajung zilnic la lacul Oeschinen din Elveția, însă mulți dintre ei nu cheltuiesc bani în satul Kandersteg, care suportă costurile generate de numărul mare de vizitatori. Nemulțumit de situație, primarul René Maeder vrea să analizeze posibilitatea introducerii unei taxe pentru accesul pe traseul de drumeție către lacul de munte, relatează publicația Blick .

Un lac spectaculos din Europa a fost luat cu asalt de turiști. Acum, localnicii vor să ceară bani pentru acces - Sursa: Profimedia

Lacul Oeschinen, aflat în cantonul Berna, este una dintre destinațiile populare pentru excursii în Alpii elvețieni. Numărul mare de vizitatori pune însă presiune asupra infrastructurii locale, iar autoritățile din Kandersteg caută soluții pentru a acoperi cheltuielile generate de afluxul de turiști.

Potrivit primarului René Maeder, mulți dintre cei care ajung la lac vin doar pentru a face fotografii, după care pleacă fără să cheltuiască bani în sat. În schimb, municipalitatea trebuie să suporte costurile pentru întreținerea potecilor, curățenie, toalete și personalul necesar gestionării vizitatorilor.

Edilul ia în calcul introducerea unui sistem de acces cu plată pentru excursioniștii de o zi. Printre variantele posibile se numără instalarea unui turnichet sau utilizarea unui cod QR ori a unei aplicații prin care vizitatorii să achite taxa.

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Planul nu este încă definitiv

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cât ar putea costa accesul pe traseul către lacul Oeschinen și nici dacă măsura va fi pusă în aplicare. Un obstacol important este faptul că traseul de drumeție nu aparține municipalității.

Înainte de a lua o decizie, administrația locală trebuie să clarifice dacă poate introduce legal o taxă pentru accesul pe căile publice. Prin urmare, ideea se află încă în faza de analiză, iar introducerea unei taxe nu este certă.

Potrivit Blick, Kandersteg nu este singura localitate elvețiană care caută soluții pentru a gestiona turismul de o zi și cheltuielile pe care acesta le generează. Alte destinații au introdus deja taxe sau intenționează să aplice măsuri similare.

Un exemplu este Iseltwald, o localitate de pe malul lacului Brienz, devenită celebră la nivel internațional după apariția într-o scenă din serialul sud-coreean de succes "Crash Landing on You", distribuit de Netflix.

După ce mii de fani au început să vină în sat pentru a face fotografii pe debarcaderul de lemn, autoritățile au instalat un turnichet și au introdus o taxă de cinci franci elvețieni pentru accesul la acesta.

Măsura nu a eliminat interesul turiștilor, însă a adus venituri mai mari decât cele estimate inițial de municipalitate. În 2024, încasările au depășit de peste două ori suma prevăzută în buget, potrivit publicației Blick.

Și alte destinații turistice din Elveția iau în calcul taxe

În Lauterbrunnen, tot în cantonul Berna, autoritățile intenționează să introducă o taxă pentru vizitatorii care merg în spatele cascadei Staubbach, una dintre atracțiile cunoscute ale localității.

Și aici, problema este legată de turiștii care vin pentru o vizită scurtă și pentru fotografii, fără să cheltuiască sume importante la afacerile locale. Înainte de introducerea taxei, este necesară instalarea unei plase de siguranță pe peretele stâncos. Primarul Karl Näpflin vizează organizarea unui vot asupra proiectului la începutul anului 2027.

În cantonul Graubünden, accesul la lacul Cauma este deja contra cost. Lacul cu apă turcoaz, înconjurat de păduri de brad, a devenit o destinație populară inclusiv pe rețelele sociale. Pentru a gestiona numărul vizitatorilor și a finanța infrastructura, tariful zilnic pentru adulți a fost majorat la 19 franci elvețieni, de la 12 franci.

Taxele de parcare au crescut și în regiunea montană Alpstein, unde autoritățile urmăresc să gestioneze mai bine turismul de o zi din zonele din jurul muntelui Säntis, al masivului Hohen Kasten și al lacului Seealpsee.

Astfel, în mai multe destinații elvețiene, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între atragerea turiștilor și costurile pe care le presupune administrarea unor locuri tot mai populare. În cazul lacului Oeschinen, rămâne de văzut dacă excursioniștii vor fi nevoiți, în viitor, să plătească pentru a ajunge la una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din regiune.