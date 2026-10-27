O ploaie de câteva minute a transformat oraşul Constanţa într-un mare lac. Zona Dobrogei rămâne sub cod roşu de ploi şi fenomene meteo extreme până la ora 19.

Marile bulevarde din oraş s-au transformat în adevărate lacuri, iar traficul a fost îngreunat din cauza inundaţiilor. Metrorologii anunţă că în doar câteva ore va ploua cât pentru o lună întreagă. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 50...55 l/mp şi vor fi şi descărcări electrice.

52 de reclamaţii

Până la această oră, la Dispeceratul RAJA au fost înregistrate 52 de reclamații, cele mai multe din municipiul Constanța, în special din cartierele Coiciu, Palazu Mare și Tomis Nord, precum și din zona Delfinariu – Chiliei. Sesizări au fost primite și din municipiul Mangalia și localitățile Eforie Nord și Ovidiu.

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Pentru gestionarea situației, RAJA SA are mobilizate 28 de echipe de intervenție, dintre care 12 în municipiul Constanța și 16 în restul județului, dotate cu autospeciale, vidanje, motopompe de mare putere și autoutilitare. Intervențiile sunt coordonate permanent prin Dispeceratul societății, în funcție de sesizările înregistrate, de situația constatată în teren și de evoluția fenomenelor meteorologice.

Potrivit avertizării, cantitățile de precipitații pot ajunge la 20-30 l/mp și, izolat, pot depăși 40 l/mp. Persistența ploilor reprezintă, în acest moment, principala dificultate în desfășurarea intervențiilor, întrucât volume importante de apă continuă să ajungă în rețelele de canalizare, solicitând intens infrastructura de preluare și evacuare a apelor meteorice. În aceste condiții, operațiunile de evacuare a acumulărilor de la suprafață pot avea o eficiență limitată, deoarece debitele evacuate sunt înlocuite continuu de noi cantități de apă provenite din precipitații.

„Reamintim că sistemele publice de canalizare sunt proiectate și dimensionate conform normativelor tehnice în vigoare, pe baza unor parametri standardizați privind intensitatea, durata și frecvența precipitațiilor. În situații deosebite, când cantitățile de apă depășesc valorile luate în calcul la proiectarea sistemelor, capacitatea de preluare instantanee a rețelelor poate fi depășită temporar, ceea ce conduce la apariția unor acumulări de apă până la evacuarea progresivă a debitelor”, precizează sursa citată.

Echipele RAJA rămân în toată această perioadă mobilizate în teren, supraveghează punctele vulnerabile și acționează acolo unde condițiile permit desfășurarea intervențiilor în siguranță și cu eficiență. Pe măsură ce intensitatea precipitațiilor se va diminua, sistemele de canalizare vor putea prelua și evacua gradual volumele de apă acumulate, iar operațiunile de intervenție vor putea fi intensificate în zonele afectate.