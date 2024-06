Un tablou de Tiţian, furat de 2 ori, apoi găsit într-o staţie de autobuz, va fi scos la licitaţie pentru o sumă uriaşă. "Istoria sa este o aventură" "Rest on the Flight into Egypt" de Tiţian (1488 - 1756), furat de două ori şi apoi găsit într-o staţie de autobuz din Londra în urmă cu 20 de ani, va fi scos la licitaţie în 2 iulie de casa Christie's. Se estimează că va ajunge la o sumă cuprinsă între 17 şi 30 de milioane de euro. de Redactia Observator la 19.06.2024 , 11:03

Tabloul "Rest on the Flight into Egypt" de Tiţian, scos la licitaţie - Profimedia