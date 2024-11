Oamenii de ştiinţă au anunţat joi descoperirea celui mai mare coral din lume, în apropierea Insulelor Solomon, în Oceanul Pacific, de trei ori mai mare decât coralul care deţinea precedentul record, informează AFP.

''Când credeam că nu mai e nimic de descoperit pe planeta Terra, am găsit un coral masiv, compus din aproape un miliard de mici polipi, debordând de viaţă şi de culori'', a precizat Enric Sala, ecologist marin. Coralul a fost descoperit într-o zonă cunoscută sub denumirea ''Three Sisters'', la sud-est de insulele Solomon, de către o echipă de la National Geographic care participa la o expoziţie ştiinţifică în regiune.

Potrivit cercetătorilor, această structură autonomă s-a dezvoltat pe parcursul a circa 300 de ani, plecând de la o ''reţea complexă'' de polipi coralieri minusculi. Este diferită de un recif de corali, alcătuit din numeroase colonii distincte, au explicat aceştia.

Cu o lăţime de 34 de metri şi o lungime de 32 de metri, coralul nou descoperit în Insulele Solomon este de trei ori mai mare decât coralul care a deţinut precedentul record, situat în Samoa Americană şi supranumit ''Big Momma''.

''În timp ce Big Momma seamănă cu o enormă cupă de îngheţată aşezată deasupra recifului, acest coral nou descoperit arată ca şi cum îngheţata a început să se topească, răspândindu-se la infinit pe fundul mării'', a spus Molly Timmers, cercetător principal în cadrul expediţiei.

Din punctul de vedere al dimensiunilor, este mai mare decât o balenă albastră şi este ''atât de colosal'', că ar putea fi vizibil chiar din spaţiu, a mai spus ea. Aciditatea şi încălzirea oceanelor afectează în mod negativ ecosistemele din regiune, inclusiv celebra Mare Barieră de Corali din Australia.

''În tip ce recifele din apropiere, situate la adâncimi mai mici, au fost degradate de încălzirea apelor mărilor, această mare oază coralieră sănătoasă, situată în ape mai profunde, este o rază de speranţă'', a declarat Eric Brown, specialist în corali.

