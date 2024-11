Surpriză inedită pentru un cuplu atunci când a ajuns acasă, în Australia. Au dat peste un ursuleţ koala chiar la ei în dormitor

„Am fost speriată, fericită și entuziasmată în același timp”, a declarat Fran Dias Rufino pentru CNN. Rufino, care s-a mutat în Australia din Brazilia, a postat întâlnirea neașteptată pe Instagram, spunând că a rămas fără cuvinte când a văzut marsupialul în casa ei.

„Eram atât de nervoasă încât am uitat engleza”, a scris ea într-o postare pe Instagram, cu observația „Numai în Australia”.

În clip, se vede ursuleţul koala stând pe podea lângă patul lor, uitându-se la Rufino și la soțul ei, Brunno, înainte de a se urca pe o noptieră. Apoi a sărit pe pat.

Articolul continuă după reclamă

Pe cale de dispariţie

„Eram nervoasă și îngrijorată de cum îl vom scoate afară”, a mai spus femeia.

Urşii Koala, care se găsesc mai ales pe coastele de est și de sud-est ale Australiei, sunt pe cale de dispariție în New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory, în principal din cauza bolilor, secetei, incendiilor și defrișărilor terenurilor.

În Australia de Sud, unde locuieşte cuplul, numărul de koala este stabil, iar în unele zone, populațiile sunt atât de sănătoase încât sunt gestionate pentru a proteja habitatul. Ursuleţii Koala atacă rar oamenii și sunt cel mai adesea văzuți în vârful copacilor, mestecând alene frunze de eucalipt.

Rufino a spus că soțul ei a folosit o pătură pentru a-l conduce pe ursuleţ spre ieşire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați ajuns să vă modificați programul zilnic sau traseul pentru a evita orele de vârf? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰