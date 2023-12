Un om al străzii și-a construit o baracă într-una din cele mai scumpe zone din Londra, unde casele costă zeci de milioane de lire sterline. Cât a investit

Shahoo Amini nu are de gând să se mute din coliba sa pe care a ridicat-o sub podul Battersea. Iranianul, care are peste 40 de ani, a spus că a primit multă mâncare și băutură de la oamenii care locuiesc lângă Cheyne Walk din Chelsea, potrivit DailyMail.

„Oamenii au fost foarte drăguți. Stau aici. Mi-au adus mâncare și cafea. Este foarte drăguț”, a declarat bărbatul.

El a spus că nu a fost contactat de nimeni de la Kensington and Chelsea Council sau Transport for London, care are responsabilitatea pentru Battersea Bridge și Embankment unde a fost construit șopronul. Mica locuință nu este vizibilă de pe pod sau de pe drum, iar localnicii nu sunt deranjați de noul lor vecin.

Și-a construit o căsuță cu 300 de lire, într-o zonă de lux din Londra

„Nu deranjează pe nimeni și nu face mizerie. Este foarte ordonat și nu este ca și cum ar fi un sac de dormit sau cutii de carton împrăștiate pe podea”, a spus un localnic care își plimba câinele.

Timp de secole, Cheyne Walk din Chelsea a fost rezervația privilegiată a celor puternici, bogați și faimoși, un cartier în care casele se vând cu zeci de milioane de lire sterline. Iranianul fără adăpost în vârstă de 40 de ani, care a sosit în Marea Britanie ca solicitant de azil, și-a construit mica locuință de pe malul râului Tamisa, sub podul Battersea cu doar 300 de lire sterlie.

„Am căutat case aproape de râu sau mare și m-am inspirat din acestea. Locul meu este foarte frumos. Este foarte frig noaptea, dar priveliștea este uimitoare. Nu mă deranjează nimeni și, să fiu sincer, nici măcar nu poți vedea baraca mea de pe drum pentru că este ascunsă. Îmi place micul meu loc. Este minunat să deschizi ferestrele, să privești Tamisa și să lași aerul curat să intre. Aș prefera să fiu aici decât să dorm pe străzi”, a declarat bărbatul.

Înainte, bărbatul a locuit într-un apartament din Victoria, dar a fost evacuat pentru restanțele la chirie în martie 2023. A dormit mult timp sub poduri și pe străzile capitalei înainte de a construi coliba cu una dintre cele mai bune priveliști din Londra.

El a spus că șopronul l-a costat în jur de 300 de lire sterline pentru a-l construi și a cumpărat materialele de la nișe constructori. Casa lui nu are încălzire și se bazează pe o sticlă de apă caldă pentru căldură. Face duș o dată pe săptămână într-o sală de sport din apropiere și folosește toaleta unei stații de autobuz locale.

