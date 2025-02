Antonescu, replică pentru Ponta, după ce a fost acuzat că ar fi "omul sistemului": Este ridicol ce spune, dar oricine are dreptul să se facă de râs

"Nu sunt candidatul sistemului, este ridicol să spui asta, dar oricine are dreptul să se facă de râs", declară, duminică seară, Crin Antonescu, răspunzând acuzațiilor recente aduse de Victor Ponta la adresa sa.

"Vom discuta odată cu domnul Ponta despre sistem. Nu ştiu de ce trebuie să iau în serios toate declaraţiile făcute de la gard. (...) Nu sunt candidatul sistemului. Nu ştiu ce se înţelege prin sistem. Dacă prin sistem se înţeleg acele forţe oculte, nedemocratice care ar influenţa jocul politic în România, care nu îl lasă acum pe domnul Ponta să lupte pentru români, care îl împiedică pe domnul Georgescu să ne ridice ca naţiune, să ne facă mari cum nu am fost niciodată, nu ştiu ce are în vedere", spune Antonescu, potrivit Mediafax.

El adaugă că tot ce a avut în politică a fost la vedere și a fost obținut printr-un vot al cetățenilor.

"N-am avut niciun fel de relaţii, nici cu şefii serviciilor secrete, nici cu agenţii lor, nici cu foşti ofiţeri recalificaţi, nu am avut niciodată, sub nicio formă, vreo relaţie cu tot acest păienjeniş pe care îl descriu foarte bine şi memoriile domnului Sebastian Ghiţă, şi ale doamnei Elena Udrea, şi ale domnului Victor Ponta însuși. Deci nu sunt candidatul sistemului, este ridicol să spui asta, dar oricine are dreptul să se facă de râs", adaugă Antonescu.

