Ilie Bolojan n-a avut nicio discuţie privată cu Iohannis de când a devenit liderul PNL: Nu poţi într-o lună de zile să faci nu ştiu ce relaţii personale

Bolojan susţine că nu a avut o relaţie rece cu Klaus Iohannis, ci pur şi simplu n-a avut ”niciun fel de tangenţă” cu şeful statului după alegerile parlamentare din 2016, când a renunţat la funcţia de secretar general al PNL şi s-a concentrat exclusiv pe politica locală, ca primar în Oradea şi apoi ca preşedinte al CJ Bihor.

"Nu am avut o relaţie rece, dar trebuie să discutăm deschis. În momentul în care eşti pe o funcţie de preşedinte de Consiliu Judeţean, fişa postului tău este total diferită de cea a preşedintelui României, sunt planuri total diferite. Am fost secretar general la PNL. În perioada respectivă am mai avut câteva întâlniri. Dar ştiţi că în 2016 rezultatele PNL nu au fost cele mai bune şi atunci eu am considerat că este o chestiune de decenţă să fac un pas în lateral şi m-am întors la Oradea. Pe de altă parte, ce trebuie înţeles? Când eşti pe o poziţie de executiv, nu mai ai timpul fizic să faci şi activităţi politice, pentru că îţi ia toată viaţa, toată energia ta este luată acolo. Administrarea unui oraş mare este una dintre cele mai dificile funcţii în administraţia din România. Ca şi complexitate, e cum ai fi un ministru, pentru că acolo ai în permanenţă servicii care trebuie să funcţioneze: încălzirea, transportul în comun, iluminatul, spitalele. Şi atunci, efectiv, n-a fost fizic timp, iar eu n-aveam o agendă să ocup o funcţie centrală, deci pur şi simplu n-am avut niciun fel de tangenţă", a declarat el.

”Vă daţi seama că nu poţi într-o lună de zile să faci nu ştiu ce relaţii personale”, a precizat Bolojan. Liderul PNL susţine că o eventuală demisie a lui Klaus Iohannis nu ar schimba cu nimic realitatea constituţională, pentru că oricum vor fi alegeri prezidenţiale la începutul lunii mai. Întrebat dacă liderii coaliţiei au discutat dacă ar fi oportun ca Iohannis să demisioneze la începutul lunii februarie, Ilie Bolojan a răspuns: ”Am discutat despre problemele de guvernare. Cum să vă spun, acestea sunt nişte decizii personale şi, în afară de o demisie sau alta, trebuie să discutăm deschis: o demisie nu ar schimba cu nimic o realitate, să spunem, constituţională, pentru că oricum vin alegerile. E posibil să se întâmple această chestiune, dar vă asigur că a doua zi se va găsi un alt subiect, al treilea subiect, al patrulea subiect şi va fi o efervescenţă electorală în această perioadă, pe care nu o vom putea opri (…). Viitorul preşedinte al României, sper eu, Crin Antonescu, va avea şi această sarcină de a reuni aceste Românii fragmentate”.

Ilie Bolojan a ocupat funcţia de secretar general al PNL după ce liberalii au fuzionat cu PDL, în vara anului 2014. Practic, Bolojan a coordonat procesul de contopire a tuturor organizaţiilor celor două partide la nivel naţional. La acea vreme, preşedinţia noului PNL era împărţită de Alina Gorghiu şi Vasile Blaga, aflaţi într-o relaţie strânsă cu Klaus Iohannis. La alegerile parlamentare din 2016, PNL a obţinut un scor de numai 20%, în timp ce PSD, partid condus la acea vreme de Liviu Dragnea, a depăşit 45%. Ca urmare a înfrângerii categorice, echipa de conducere a PNL a demisionat. Ilie Bolojan s-a întors la Oradea, unde a condus primăria timp de 12 ani. În 2018, a renunţat şi la funcţia de prim-vicepreşedinte PNL la nivel naţional pentru a rămâne concentrat doar pe politica locală. În 2020, Bolojan a părăsit fotoliul de primar şi a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. La alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, Ilie Bolojan a revenit în politica naţională, fiind ales senator, apoi preşedinte al Senatului.

Fostul premier Ludovic Orban a dezvăluit, în momentul în care a demisionat din PNL, că preşedintele Klaus Iohannis l-a tăiat pe Ilie Bolojan de pe lista liderilor liberali cu care discuta, informal, la Palatul Cotroceni. „Eu am încercat să îl invit la întrunirile la care… Iohannis mai făcea nişte întruniri ca să arate că el e şeful, nu numai cu mine că eram preşedintele partidului, mai chemam vreo 10-12 oameni. Şi când l-am propus pe Bolojan, Iohannis nu a fost de acord ca Bolojan să participe la aceste întâlniri, deşi era prim-vicepreşedinte al partidului. Nu a fost de acord. Nu mi-a dat nicio explicaţie”, spunea Ludovic Orban, în noiembrie 2021, la Prima TV.

