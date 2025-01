Bolojan, despre suspendarea președintelui Iohannis: Un joc politic. E foarte probabil să nu se ajungă la vot

Ilie Bolojan la evenimentul privind includerea Romaniei in Programul Visa Waiver, 10 ianuarie 2025 - Inquam Photos / Malina Norocea

Președintele Senatului, liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, a catalogat, luni, solicitarea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis drept un "joc politic" și a susținut că este foarte probabil să nu se ajungă la vot în Parlament, relatează Agerpres.

"Aici sunt trei aspecte. Sunt cele de joc politic, primul aspect. Președintele Iohannis, din păcate și pentru dânsul, a ajuns într-o situație în care după zece ani are o cotă de încredere foarte scăzută, ca atare oricine îl critică, oricine îi cere plecarea din această situație de provizorat până la alegerile din luna mai nu face decât să bată la ușile deschise ale opiniei publice și, practic, cei care îi solicită suspendarea și retragerea acționează pe baza unui joc politic, gândindu-se la alegerile prezidențiale care vor veni și la consolidarea imaginii publice. (...) A doua chestiune este legată de un calendar care ar ține de o anumită suspendare.

Dacă am presupune că această procedură de suspendare s-ar derula prin Parlament, dacă am presupune că referendumul efectiv ar trece, am depăși data stabilită pentru alegerile prezidențiale ca dată de organizare a alegerilor după finalizarea acestei proceduri, prin urmare este un nonsens ca în această situație, din moment ce avem calendarul de prezidențiale stabilit, din moment ce știm că turul întâi este în data 4 mai și turul doi în data de 18, să spunem că administrativ să te duci cu această procedură, pentru că ea nu ar face decât să genereze noi alegeri prezidențiale, dar după această dată. Dacă cumva procedura s-ar putea putea derula mai repede și ar fi mai repede, hai să spunem că ar mai fi câștigate niște luni de zile. Nu în ultimul rând, este problemă de responsabilitate față de țara noastră", a declarat Bolojan, la Euronews.

Articolul continuă după reclamă

El a subliniat că România este într-o situație dificilă din punct de vedere bugetar și că orice instabilitate politică se transferă în costuri financiare pentru țara noastră. "Din niciun punct de vedere din acest aspect al responsabilității nu se pune problema să votăm o astfel de chestiune, dar nu pentru că am avea ceva susținere, să spunem, pentru președintele Klaus Iohannis, ci dintr-o responsabilitate pentru România că nu ne ajută cu nimic aceasta", a afirmat liderul PNL.

Chestionat dacă este de părere că se va ajunge la vot în Parlament pe această solicitare, el a răspuns: "Este foarte probabil să nu se ajungă la vot, dar asta va fi o decizie care ține de Birourile Permanente și de decizia parlamentară. (...) Este o decizie care se discută în Birourile Permanente reunite și se va lua o decizie în acest sens, dar și dacă s-ar ajunge la un vot problema nu este de ipoteze de lucru, problema este de seriozitatea de a aborda niște probleme. (...) Ceea ce se întâmplă este de fapt doar un joc politic care nu urmărește decât să atragă simpatii pentru cei care nu mai au încredere în președintele Iohannis pentru partidele care au promovat această chestiune și indirect pentru candidatul lor la funcția de președinte".

Bolojan a fost întrebat și despre scenariul ca președintele Iohannis să-și depună mandatul și el să devină președinte interimar. "O atare ipoteză de depunere a mandatului este o altă situație care nu impietează asupra alegerilor, în sensul că data este clar stabilită, dar una este ca acest proces să se desfășoare normal, și asta ține de decizia unei persoane, și alta este doar să speculezi o situație de antipatie, de lipsă de susținere pe care să o joci politic. Problema stabilității și a responsabilității este dată de situația țării noastre", a precizat președintele interimar al PNL.

Partidul Oamenilor Tineri a anunțat, săptămâna trecută, că 161 de parlamentari POT, AUR și SOS au semnat pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, iar semnăturile au fost depuse la președintele Camerei Deputaților.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi început să folosiţi ChatGPT în sarcinile de zi cu zi de la serviciu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰