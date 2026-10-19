Premierul interimar, Ilie Bolojan, afirmă, la finalul mandatului său în fruntea Guvernului, că oamenii cu putere de decizie au posibilitatea de a rămâne în memoria publică atunci când au timp să pună în practică ceea ce au promis şi ceea ce şi-au propus. El aminteşte că, în vreme ce unele state au premieri ale căror mandate se întind pe zece ani, România schimbă zece premieri în aceeaşi perioadă.

Bolojan, ultima zi ca premier: "România a avut 10 premieri în 10 ani. Poate trebuie să ne gândim la asta" - Profimedia

"În ceea ce priveşte aspectele care ţin de cum va rămâne un om în percepţie sau alta... Eu sunt un om corect. Ştiţi, ca să rămâi într-o memorie publică, înseamnă să faci lucruri foarte mari, înseamnă să ai timp la dispoziţie şi cu siguranţă după, nu ştiu, trei mandate la o primărie, poţi să rămâi în memoria oamenilor", a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, într-o conferinţă de presă susţinută la final de mandat de prim-ministru.

El a amintit că, în timp ce în alte ţări guvernul este condus timp de un deceniu de acelaşi premier, România a schimbat zece prim-miniştri în ultimii zece ani. "M-am gândit că un premier, săptămâna asta, a fost felicitat la Bruxelles pentru că avea 10 ani de mandat. Şi m-am gândit că România în 10 ani a avut 10 premieri. Poate trebuie să ne gândim la asta, da? Şi la urme pe care le poţi lăsa în mandate de genul acesta", a adăugat Bolojan.