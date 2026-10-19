Bolojan, ultima zi ca premier: "România a avut 10 premieri în 10 ani. Poate trebuie să ne gândim la asta"
Premierul interimar, Ilie Bolojan, afirmă, la finalul mandatului său în fruntea Guvernului, că oamenii cu putere de decizie au posibilitatea de a rămâne în memoria publică atunci când au timp să pună în practică ceea ce au promis şi ceea ce şi-au propus. El aminteşte că, în vreme ce unele state au premieri ale căror mandate se întind pe zece ani, România schimbă zece premieri în aceeaşi perioadă.
"În ceea ce priveşte aspectele care ţin de cum va rămâne un om în percepţie sau alta... Eu sunt un om corect. Ştiţi, ca să rămâi într-o memorie publică, înseamnă să faci lucruri foarte mari, înseamnă să ai timp la dispoziţie şi cu siguranţă după, nu ştiu, trei mandate la o primărie, poţi să rămâi în memoria oamenilor", a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, într-o conferinţă de presă susţinută la final de mandat de prim-ministru.
El a amintit că, în timp ce în alte ţări guvernul este condus timp de un deceniu de acelaşi premier, România a schimbat zece prim-miniştri în ultimii zece ani. "M-am gândit că un premier, săptămâna asta, a fost felicitat la Bruxelles pentru că avea 10 ani de mandat. Şi m-am gândit că România în 10 ani a avut 10 premieri. Poate trebuie să ne gândim la asta, da? Şi la urme pe care le poţi lăsa în mandate de genul acesta", a adăugat Bolojan.