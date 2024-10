După 3 ani de guvernare, timp care liberalii şi social-democraţii au făcut şi o rocadă, împărţind astfel puterea, Niculae Ciucă a anunţat că, din acest moment, coaliţia cu PSD nu mai există. Dar, în acelaşi timp, liberalii vor rămâne la guvernare până la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din luna decembrie. Nicoale Ciucă spunea că, din acest moment, coaliţia de guvernare cu Partidul Social Democrat se opreşte aici, dar că, miniştii PNL nu se vor retrage din Executiv, asta pentru a împiedica, spune Nicolae Ciucă, escaladarea unor presuspuse abuzuri pe care PSD le-ar face pentru a-şi asigura câştigarea alegerilor din acest an.

USR are nevoie de 117 semnături pentru depune moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu

Altfel, o mutare politică de ultim moment şi în Parlamentul României. Elena Lasconi a anunţat că USR va încerca să iniţieze o moţiune de cenzură prin care să dărâme Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Cei din USR ar avea nevoie de cel puţin 117 semnături, pentru a depune această moţiune de cenzură, aşa că, în perioada următoare, vor urma cu siguranţă negocieri în Parlament.

Vezi și

USR nu are în acest moment numărul necesar de parlamentari (au 59 senatori şi deputaţi) pentru a iniţia singuri această moţiune de cenzură. În plus, potrivit unor surse, USR nu va accepta semnaturi din partea AUR.

Guvernul poate fi demis numai dacă moțiunea de cenzură este votată de majoritatea absolută a Parlamentului. Deci ar nevoie de 234 de voturi "pentru".

Este cumva o mutare politică prin care USR pune în dificultate PNL.

Rămâne de văzut dacă, eventual, senatori şi deputaţi liberali vor spijini moţiunea de cenzură iniţiată de USR, atâta timp cât Niculae Ciucă spunea că PNL va rămâne, totuşi, la guvernare, chiar dacă actuala coaliţie cu PSD nu mai există.

Elena Lasconi, mesaj pentru PNL

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a transmis marţi un mesaj pentru PNL, în contextul moţiunii de cenzură pe care doreşte să o depună în Parlament, împotriva Executivului, ea afirmând că au câteva ore la dispoziţie să arate românilor de partea cui sunt, de partea poporului sau de partea lui Ciolacu. Lasconi a mai spus că îl aşteaptă pe Nicolae Ciucă să vină cu 110 semnături, pentru moţiune. ”Decizia recentă a CCR ne arată că ADN-ul PSD-iştilor este neschimbat fie că la conducere a fost Iliescu, Năstase, Geoană, Dragnea sau Ciolacu. Tocmai de aceea, USR lucrează chiar acum la textul moţiunii de cenzură prin care să dăm jos acest guvern incompetent şi corupt. Cerem tuturor forţelor democratice parlamentare, forţelor de dreapta să se alăture în demersul nostru, pentru a oferi românilor o guvernare predictibilă, democratică care să-şi dorească să facă bine pentru ţară”, a spus Elena Lasconi la Parlament.

Preşedinta USR a transmis un mesaj către liberali: ”Un mesaj special pentru foştii noştri partenerii de la PNL. Aveţi câteva ore să le arătaţi românilor de partea cui sunteţi. De partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu. Câteva ore. Ştiu că este greu să te îndepărtezi de pungile cu bani de la guvern, ştiu că este greu mai ales că toţi primarii din ţară aşteaptă ceva ca să poată să vă sprijine în această campanie electorală. Dar să nu uităm că PNL a făcut foarte multe lucruri bune în istoria României, în urmă cu 100 de ani. Nu puteţi să mai mergeţi braţ la braţ cu PSD şi să spuneţi că sunteţi urmaşii brătienilor”. Ea a subliniat că ”România are nevoie de predictibilitate, de stabilitate dar de o stabilitate pe bune, nu de vrăjala pe care am auzit-o în urmă cu 3 ani, că faceţi o alianţă în numele stabilităţii şi nu aţi fost în stare să schimbaţi un mic articol din lege ca să puteţi să doborâţi dronele care intră pe teritoriul României”. ”România are nevoie de o guvernare de dreapta, are nevoie de o guvernare de dreapta pentru a reduce taxele românilor care sunt împovăraţi de taxe atât a angajaţilor cât şi a micilor antreprenori. România are nevoie de un stat în care să reformăm CCR-ul aşa cum colegii mei au încercat în decursul timpului. Avem şi acum o lege blocată în Senat”, a arătat Lasconi.

Întrebată dacă USR va accepta semnături de la AUR pentru moţiunea de cenzură, Elena Lasconi a spus: ”Sunt liberi să voteze. Noi aşteptăm să vină cu 110 semnături domnul Ciucă”. ”Ei au declarat că vor să iasă de la guvernare, dar totuşi să nu plece. Adio, dar rămân cu tine”, a mai arătat Lasconi, despre liberali. Preşedinta USR a mai spus că a declarat de fiecare dată că şi-ar dori un guvern de dreapta. ”Tocmai de aceea, atunci când am fost întrebată şi de o propunere pentru prim-ministru pentru a arăta şi deschiderea pentru guvernul de dreapta, l-am propus pe domnul Ilie Bolojan”, a ţinut să precizeze Lasconi. Despre scenariul în care PNL nu susţine demersul depunerii moţiunii de cenzură, Lasconi a spus că el nu ar fi făcut acest pas dacă nu auzeau şi deschiderea, între ghilemele, a domnului Ciucă că doreşte să iasă de la guvernare”. ”Cum doreşte să iasă de la guvernare, dar să rămână, nu am înţeles-o. Dacă avem nevoie în perioada următoare, mai ales că mai sunt două luni până la alegeri, de siguranţa că aceste alegeri vor fi pe bune şi că nu vor mai fi furate voturi, asta putem să facem cu un guvern de dreapta”, a completat ea.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă costă mai mult chiria anul acesta faţă de 2023? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰