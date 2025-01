"Am afirmat încă din timpul campaniei că sunt deja preşedinte, sunt deja preşedintele României. Iar voi politicienii mărunţi cu jocurile voastre ingrate şi imature nici nu veţi şti ce v-a măturat în această furtună globală!", a declarat Călin Georgescu.

Cu un astfel de discurs, Călin Georgescu a obţinut peste 2 milioane de voturi la alegerile din noiembrie, anulate printr-o Decizie istorică a Curtii Constituţionale.

Analişti: Călin Georgescu va fi interzis la prezidenţiale

Vezi și

"Nu îl vad candidat, dar unii vor să îl susţină, inclusiv din partidele despre care vorbim, pentru că în felul acesta vor să se joace cu pericolul. Cineva care nu este deloc cunoscut, care vine cu un limbaj mesianic, în care promite venirea raiului pe pământ, un asemenea personaj este un pericol extraordinar", spune Cristian Pîrvulescu, analist politic.

Călin Georgescu se luptă în instanţele din ţară, dar şi la CEDO pentru ca Statul Român să reia alegerile din Turul al II lea, adică o finală între el şi Elena Lasconi.

"Nu am găsit în practica CEDO nicio sentinţă sau hotărâre în privinţa aceasta. La CEDO te poţi adresa numai după ce ai epuizat căile de atac din ţara ta. Nu poate schimba decizia Curţii Constituţionale în niciun caz. Curtea nu face parte din instanţele judecătoreşti, ea nu este o instanţă judecătorească. Nu este supusă nimanui. CCR este o instanţă absolut independentă", a declarat Augustin Zegrean, fost judecător CCR.

Analiştii politici se aşteaptă că CCR să-l interzică pe Călin Georgescu dacă acesta va încerca să candideze din nou pentru funcţia supremă în Stat, cu aceleaşi argumente care au dus la eliminarea Dianei Şoşoacă din cursa prezidenţială.

"Chiar dacă nu va fi Georgescu şi va fi Simion, nu are nicio importanţă pentru că publicul e acolo, a fost deja sensibilizat şi nu poate fi scos peste noapte din această stare de excitare politică şi socială în care se afla. Atacurile dnei Şoşoacă la ordinea constituţională au fost mult mai puţin grave decât cele pe care în mod zilnic Călin Georgescu le proferează şi le proferează cu o intenţie foarte clară de a crea o stare insurecţională în România", mai spune Cristian Pîrvulescu, analist politic.

Liderii politici au o poziţie moderată faţă de subiect.

"Nu este problema mea. Nu am ce explicaţii să dau fiindcă eu nu am anulat. Eu nu am anulat nicio alegere. Este o decizie CCR care se pune în aplicare, nu se comentează", a declarat Marcel Ciolacu, preşedinte PSD.

"Orice candidat care doreşte să candideze la o funcţie trebuie să respecte condiţiile legale, aşa cum spune legea. Pentru sănătatea sistemului democratic este recomandat ca întotdeauna într-o competiţie lucrurile să se tranşeze prin votul cetăţenilor", a declarat Ilie Bolojan, preşedinte PNL.

Potrivit unor rapoarte ale Serviciilor secrete, Federatia Rusă ar fi declanşat un război hibrid agresiv in România, iar propaganda rusă a manipulat alegatorii pe Tik-Tok şi alte reţele sociale în favoarea lui Călin Georgescu.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată mai mult pentru un tratament din cauza lipsei unor alternative mai ieftine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰