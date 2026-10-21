Ce vrea România de la NATO după atacurile din Marea Neagră. Nicușor Dan: Ne vom apăra teritoriul

România a cerut NATO să consolideze prezența Alianței în regiunea Mării Negre și să ofere mai mult sprijin pentru detectarea și combaterea dronelor, precum și pentru supravegherea zonei, a transmis președintele Nicușor Dan. Securitatea regiunii este esenţială nu doar pentru România şi statele riverane, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional, a mai adăugat șeful statului.

El a amintit într-o postare pe Facebook că, în urma întâlnirii de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit marţi pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră şi pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securităţii şi de protejare a navigaţiei, a comerţului şi a infrastructurii energetice.

"România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune. Acestea sunt esenţiale pentru protejarea vieţilor, a comerţului global şi a infrastructurii critice, precum şi pentru menţinerea Mării Negre în siguranţă şi deschisă", a scris şeful statului pe reţeaua de socializare.

"România își face datoria"

Mai mult, Nicuşor Dan a subliniat recentele acţiuni de combatere a dronelor în spaţiul aerian românesc. "România îşi face datoria, aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au angajat şi au doborât două drone care intraseră ilegal în spaţiul nostru aerian naţional, deasupra apelor teritoriale româneşti din dreptul localităţii Sulina.

Articolul continuă după reclamă

Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spaţiul nostru aerian. Îi felicit pe piloţii noştri pentru profesionalismul şi viteza lor de reacţie. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spaţiul aerian şi apele teritoriale în orice moment, alături de aliaţi", a transmis preşedintele.

Acesta a adăugat că o concluzie clară a Consiliului Nord-Atlantic de marţi este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit. "Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele şi spaţiul nostru aerian, este împărtăşit de întreaga Alianţă", a arătat preşedintele.

Măsurile NATO după valul de atacuri din Marea Neagră

NATO va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunţat, marţi, o purtătoare de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, conform AFP şi Reuters.

"NATO şi-a consolidat deja postura de-a lungul Flancului estic, inclusiv prin capacităţi de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, în special pentru a sprijini activităţile de supraveghere, recunoaştere şi investigaţie", a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe platforma de socializare X.