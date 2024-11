Ciolacu îi cere demisia preşedintelui Comisiei pentru controlul SRI: "A atras un serviciu român de informații în campania electorală"

Premierul Marcel Ciolacu îi cere miercuri demisia preşedintelui Comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, după afirmaţiile sale privindu-l pe George Simion, el arătând că îl depăşeşte funcţia şi pălăria şi a spus o gogomănie cât el de mare, atragând un serviciu de informaţii în campanie electorală, lucru total nepermis într-o democraţie.

"O să cerem Serviciului Român de informaţii şi o să dea detaliile, pentru că s-a mai întâmplat un lucru foarte grav. (..) Şeful Comisiei SRI declară că el are informaţii că domnul Simion este spion rus, că a avut întâlniri cu agenţii străini. De unde ştie şeful Comisiei SRI? Presupun că n-a stat de vorbă prin Camera Deputaţiilor sau are vreo agenţie de strâns de informaţii. (..) Dânsul, crezând că este inteligent, într-o campanie electorală a spus o gogomănie cât el de mare, el reprezentând Parlamentul României şi fiind preşedintele unei comisii de control, el s-a transformat, că acele informaţii le are de la Serviciu Român de Informaţii. Ca să vedeţi gravitatea, a atras un serviciu român de informaţii în campanie electorală, lucru total nepermis într-un stat democratic. Pentru că aşa i s-a părut că e inteligent şi aşa a crezut el că va câştiga alegeri", a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Londra, despre declaraţiile lui Ioan Chirteş privind interdicţia intrării în Republica Moldova şi Ucraina a liderului AUR George Simion.

Premierul a spus că în opinia sa, preşedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, ar trebui să îşi dea demisia.

"Din punctul meu de vedere, colegul meu, domnul deputat, ar trebui de urgenţă să-şi dea demisia, fiindcă îl depăşeşte funcţia şi pălăria de preşedinte a unei Comisii de control a Serviciului Român de Informaţii, mai ales că a adus în discuţie, în campanie electorală şi o suspiciune că un serviciu secret deţine anumite informaţii, pe care pe urmă să le folosească cumva la şantaj, împotriva unui candidat la funcţia de preşedinte a României. Ca să înţelegem gravitatea unui om luat de val în campanie electorală, noi toţi dorindu-ne să intrăm într-o zonă de democraţie consolidată", a mai arătat Ciolacu.

Premierul a precizat că a primit informaţiile de la SRI şi este un document secret.

"Haideţi să nu încălcăm atribuţiile, cum a făcut deşteptul de la Comisia SRI, are el informaţii cu spioni. (..) Hai să vedem, Serviciul Român de Informaţii iese şi confirmă? Dacă nu are de la Serviciul Român de Informaţii, poate are el un serviciu de informaţii paralel şi strânge informaţii. Poate are agenţi. Dar totuşi, Comisia din Parlament, atribuţia este de control a Serviciului Român de Informaţii. (..) Deci un parlamentar, care este preşedintele unei comisii de control al Serviciului Român de Informaţii, are informaţii secrete, de un coleg parlamentar şi candidat la prezidenţiale", a mai spus Ciolacu.

Preşedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, a declarat marţi, despre interdicţia intrării liderului AUR, George Simion, în Ucraina şi Republica Moldova, că acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale. La noi, nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze, a completat Chirteş.

