Ciolacu vrea să ceară desecretizarea cheltuielilor legate de vila care ar fi pregătită pentru Iohannis. "Vom afla tot"

Marcel Ciolacu a fost întrebat, marţi seară, dacă a făcut blat cu Klaus Iohannis şi de ce îl protejează şi a răspuns: ”Doamne, ce drag mi-e de el”.

Ciolacu a precizat că actuala coaliţie de guvernare s-a rupt în momentul în care PSD a refuzat să voteze o lege pregătită pentru Klaus Iohannis pentru ca acesta să poată candida la alegerile parlamentare din partea PNL.

”De când lucrurile au derapat şi a început o luptă la baionetă între PNL şi PSD, mai ales din partea PNL este din momentul în care noi am hotărât că noi nu vom vota o lege pentru o persoană”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la Antena 3.

Ciolacu anunță desecretizarea informațiilor legate de cheltuielile pentru vila lui Iohannis

El a spus că va cere desecretizarea documentelor pentru vila ce ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis.

”Chiar sunt surprins, m-am uitat la emisiunea cu domnul Nicolae Ciucă şi sunt surprins, am văzut că domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă să desecretizeze ceea ce este legal. Presupun repartiţia unei case nu sunt lucruri secrete. Mâine dimineaţă la şedinţa de Guvern voi cere secretarului general, domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă, secretarul general e din partea PNL, ministrul Justiţiei trebuie să ne spună ce e ilegal dacă arătăm cheltuielile şi repartiţia acelei vile şi vom afla”, a spus Ciolacu.

Premierul a fost întrebat dacă acea vilă este pregătită pentru Klaus Iohannis, însă el a răspuns că nu are cunoştinţă.

”Nu ştiu, nu am cerut aceste documente”, a afirmat Ciolacu.

