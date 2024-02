Ciucă a explicat ce s-a schimbat din noiembrie 2023, când anunța că PNL merge singur în alegerile din 2024: "O mișcare tactică"

Nicolae Ciucă a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ce s-a schimbat faţă de sfârşitul anului trecut atunci când PNL a decis să meargă singur la toate alegerile din 2024, având sloganul "Prin noi înşine".

"În noiembrie la Sinaia am ieşit într-o conferinţă de presă şi pe baza evaluărilor de la vremea respectivă am asumat că vom merge în alegeri prin noi înşine. Este motto-ul prin care PNL de-a lungul istoriei sale şi nu este una deloc scurtă, este o istorie lungă, bogată, cu asumarea unor responsabilităţi istorice, a schimbat istoria ţării şi la Marea Unire, şi în 1923 când a fost adoptată Constituţia. Prin noi înşine am avut curajul să abordăm şi luptăm pentru ca România să fie ţară membră a Alianţei Nord Atlantice, a Uniunii Europene. Prin noi înşine este motto-ul care ne reprezintă şi astăzi şi noi considerăm că este mottoul care înseamnă pentru noi toţi unitate şi un îndemn la asumare şi responsabilitate. De atunci şi până acum trebuie să înţelegem că în strategia PNL, în tot ceea ce înseamnă valorile şi virtuţile PNL nu s-a modificat nimic", a afirmat Ciucă.

Alianța cu PSD, "o mișcare tactică", consideră Nicolae Ciucă

El a explicat că ceea ce s-a întâmplat acum reprezintă o mişcare tactică.

"Dar la un moment dat în strategie este nevoie de anumite mişcări tactice. Ceea ce s-a întâmplat acum este o mişcare tactică având în vedere tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi vedem contextul de securitate şi nu cred că trebuie să dăm mai multe detalii. Iar România se profilează ca un pilon de stabilitate în regiunea Mării Negre, în tot ceea ce ce înseamnă această verticală a estului Europeni, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Explicaţia este că prin noi înşine putem să ne adresăm românilor să ne acorde încrederea şi să ne evalueze pe baza a ceea ce am făcut şi să ne acorde încrederea pentru ceea ce vom face în continuare. Nu este vorba doar de PNL, prin noi înşine se adresează tuturor românilor. Este vorba de încrederea noastră a tuturor în ceea ce vrem să facem, în calea noastră europeană în menţinerea României, pe parcursul său euroatlantic. Absolut o mişcare tactică", a declarat Nicolae Ciucă.

Ciucă, în noiembrie 2023: Prin noi înşine vom reuşi să abordăm alegerile din 2024 şi să le câştigăm

"Prin noi înşine am reuşit de-a lungul istoriei. Prin noi înşine vom reuşi să abordăm alegerile din 2024 şi să le câştigăm. Să dăm Preşedintele României. Pentru că nu există altă soluţie pentru dezvoltarea României. Suntem aici să stabilim strategia şi direcţia. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie şi un plan. Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid", a spus Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, care a avut loc la Sinaia, pe 3 noiembrie 2023.

El spunea că fiecare dintre miniştrii PNL poate fi analizat. "Dar avem cea mai bună echipă de miniştri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Şi-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut şi avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e şi într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine şi ce nu ai reuşit. Trebuie să ai puterea să recunoşti, să îndrepţi, să treci mai departe. Acelaşi lucru să îl facem şi cu programul de guvernare. Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători şi vă cer să avem în continuare capacitatea de răbdare la guvernare şi atitudinea faţă de campania electorală şi competiţia pentru 2024. Noi ne tot asumam echilibrul si responsabilitatea din partea PNL, dar nu fara ca ceilalţi să ţină cont de această onestitate şi trăsătură de caracter pentru ce înseamnă stabilitatea României şi exercitarea actului de guvernare. Sigur că vom fi mereu responsabili şi echilibraţi că aşa suntem noi. Dar nu vom accepta altceva decât tot responsabilitate şi onestitate de la orice partener", declara Ciucă.

