Ciucă face noi declaraţii despre "Palatul Împăratului" de pe Aviatorilor: "Nu eu am secretizat acea Hotărâre de Guvern"

"Vă pot spune exact, în conformitate cu prevederile documentelor pe care le-am aprobat. Încă o dată, nu eu am secretizat acea hotărâre de Guvern. Sunt două reglementări. Este vorba de o lege, Legea 182 şi Hotărârea de Guvern 585, care prevăd foarte clar că iniţiatorul este cel care dă caracterul de clasificare unui document, nu cel care aprobă. Ca atare, nu eu am secretizat acel document. Doi, nu am făcut nimic altceva decât să aprob schimbarea destinaţiei unui imobil. Tot ceea ce a ţinut de cheltuieli nu a intrat în responsabilitatea premierului. Nu am cunoştinţă de cât a costat sau cât urmează să coste renovările. Şi, ultimul punct, preşedintele Iohannis nu a solicitat să se mute acolo. În momentul de faţă vă pot spune că nu există şi nu se va muta în acea locuinţă", a declarat Nicolae Ciucă, într-o conferinţă de presă.

În privinţa unei eventuale susţineri a PNL de către preşedintele statului, Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă a arătat că "alţii încearcă să ne lipească pe noi de preşedintele Iohannis, ceea ce în momentul de faţă şi încearcă într-o manieră care nu este corectă din punct de vedere al realităţii".

"Preşedintele Iohannis îşi va termina mandatul în foarte scurt timp. Partidul Naţional Liberal are un nou lider. Este o diferenţă de personalitate între preşedintele Iohannis şi mine. Suntem caractere diferite, avem părţi bune şi părţi mai puţin bune. Fiecare dintre noi, cu certitudine vor face tot ceea ce ţine de procesul de luare a deciziei în conformitate cu principiile şi cu prevederile Constituţiei", a mai afirmat Nicolae Ciucă, la Sighişoara.

Ciucă a declarat miercuri, la Ploieşti, referindu-se la hotărârea de Guvern privind vila pentru preşedintele Klaus Iohannis, că aceasta a fost secretizată de către iniţiator, adică de către secretarul general al Guvernului de la acel moment, Marian Neacşu de la PSD, punctând că românii nu mai pot fi păcăliţi cu astfel de subiecte de campanie.

Hotărârea de Guvern 0999/2022 privind imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor nr. 86, aflat în administrarea Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, care a fost declasificată joi de Executiv, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Actul normativ declasificat prevede următoarele: ''Se aprobă trecerea unui imobil (...) din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome 'Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat' în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome 'Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat' şi declararea acestuia ca fiind afectat uzului şi interesului public general prin destinaţie. Imobilul (...) se înscrie în fondul locativ de protocol şi bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome 'Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'. Imobilul (...) va avea destinaţia de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român''.

Potrivit anexei la hotărâre, este vorba despre un imobil cu terenul aferent, de 1.100 metri pătraţi, din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, Sectorul 1. Valoarea de inventar prevăzută pentru teren este de 12.851.675,46 lei, iar pentru construcţie - 1.287.302,08 lei.

Hotărârea de Guvern nr. 0999/2022 poartă semnăturile fostului premier Nicolae Ciucă, a fostului secretar general al Guvernului Marian Neacşu, a şefului RA-APPS, Marius Grăjdan, şi a ministrului Finanţelor de la acea vreme, Adrian Câciu.

Este vorba despre imobilul despre care mass-media a relatat că ar fi renovat pentru Klaus Iohannis, pentru a-i fi atribuit după ce îşi va încheia mandatul de preşedinte.

