Speranţa moarte penultima. Este doar una dintre glumele despre Ion Iliescu, la care râde chiar şi fostul preşedinte.

Ion Iliescu, fost preşedinte al României: Poate cel important, am vorbit despre omul, nu omul politic Ion Iliescu. În niciuna dintre etape, viaţa nu a fost blândă.

Fostul preşedinte recunoaşte că aruncă ocazional un ochi pe reţelele sociale pentru a vedea ce se scrie despre el.

Ion Iliescu, fost preşedinte al României: Ştiu că Internetul e plin de meme-uri cu mine. Că am fost văzut la bancă, pentru un credit pe 30 de ani etc. Pe unele le apreciez, atâta timp cât au umor, adică sunt inteligente/

Glumele cu Ion Iliescu sunt mai vechi decât reţelele sociale

A făcut celebră expresia "măi dragă", iar într-un moment de furie, pe cea de "măi, animalule". Celebre au devenit şi eforturile sale de a vorbi engleza.

Ion Iliescu, fost preşedinte al României: Spectaculoasele evoluţii în zona Europei de Est şi determinarea fermă a României de a avea o economie orientată către libertatea pieţei au nevoie de ajutorul ţărilor industrializate.

Într-o astfel de reuniunie internaţională a ieşit şi o altă perlă. Încercând să le spună interlocutorilor că dacii se trag din traci, a ieşit faimosul: the ducks come from the trucks. Adică, raţele vin din camioane.

În cadrul interviului, Ion Iliescu a vorbit şi despre greşeli

Ion Iliescu, fost preşedinte al României: Regret anumite momente, episoade, situații, întâmplări din primii ani de după Revoluție. Dar, cum spunea cineva, ce s-a întâmplat era inevitabil, ce nu s-a întâmplat era imposibil.

Lui Ion Iliescu i se impută chemarea minerilor pentru a înăbuşi protestele antiguvernamentale care izbucniseră la Bucureşti. Este judecat şi pentru rolul pe care l-a jucat la Revoluţie. Acuzaţia, crime împotriva umanităţii.

Procurorii militari spun că Iliescu a fost preşedinte de facto al României încă din 22 decembrie 1989 şi este responsabili pentru o diversiune orchestrată împreună cu Armata care a avut ca rezultat peste 800 de morţi în zilele care au urmat.

