Premierul Marcel Colacu a anunţat, joi, la începutul şedinţei de Guvern că se se va stabili data alegerilor prezidenţiale pentru 4 mai, dar şi noi reguli şi sancţiuni, "să nu mai avem această practică pe care am avut-o la ultimele alegeri în care un instrument social-media a favorizat un anumit competitor".

"Aşa cum am promis, o să stabilim astăzi data alegerilor, pe 4 mai. De asemenea, pe 4 mai vor avea loc şi alegeri parţiale locale", a anunţat, joi, premierul Marcel Colacu, la începutul şedinţei de Guvern.

Până în acest moment se vor derula alegeri locale pentru un CJ, o primărie reşedinţă de judeţ, 3 oraşe şi 13 comune. "Am venit cu modificări, astfel încât regulile să fie la fel pentru toţi candidaţii şi să nu mai avem această practică pe care am avut-o la ultimele alegeri în care un instrument social-media a favorizat un anumit competitor. Am introdus şi amenzi drastice, respectiv 5% din cifra de afaceri, iar la anumite corporaţii această amendă ar putea duce la multe miliarde de euro", a afirmat Marcel Ciolacu.

Creșterea investițiilor în infrastructură

Premierul Marcel Ciolacu anunță o creștere semnificativă a fondurilor pentru investiții, pe fondul unei creșteri estimate a PIB-ului nominal cu aproximativ 150 miliarde de lei.

Potrivit acestuia, suma totală destinată investițiilor va fi mai mare cu până la 134 miliarde de lei față de anul trecut. Pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, Guvernul alocă 2,8 miliarde de lei pentru trei proiecte majore: drumul expres Brăila-Galați, un nou nod rutier în nord-estul Bucureștiului și varianta ocolitoare a orașului Galați.

Aceste proiecte fac parte din planul mai amplu de investiții în infrastructura națională, susținut de creșterea economică preconizată pentru acest an.

Proiectul de țară, aderarea la OECD

Înaintea ședinței de guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că proiectul de țară, în acest moment, este aderarea la OECD. "Mai avem și la OECD, fiind programul de țară, în acest moment, al României, după finalizarea aderării la spațiul Schengen și Visa Waiver", a spus Marcel Ciolacu, menționând anul 2026 ca țintă.

România a intrat în spațiul Schengen terestru începând cu 1 ianuarie 2025. Cetățenii români vor putea călători în Statele Unite ale Americii fără vize începând cu 31 martie 2025.

