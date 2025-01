Marcel Ciolacu asigură din nou că Guvernul nu va mări cota de TVA: "Va aduce automat o creştere a inflaţiei"

"Noi avem o reformă fiscală de implementat pe care şi-a asumat-o România, (...) ea a fost asumată în PNRR în cererea de plată numărul patru. Şi pe această reformă fiscală normal că s-au făcut analize şi de către Comisie, şi de către Guvernul României, şi de către Banca Mondială, care este unul dintre consultanţii la care a apelat Guvernul României, respectiv Ministerul de Finanţe. Normal că se lucrează pe scenarii. În schimb, nu-i nici prima şi presupun că nici ultima oară şi depăşim zona de tatuaje, nu mărim TVA-ul. De ce nu mărim TVA-ul? Reprezint un partid social-democrat. În primul rând, efortul ar fi mutat în mod egal la toţi românii, indiferent de venituri, efort însemnând o scădere a puterii de cumpărare. Eu acest lucru nu-l fac şi mă bucur mult că şi domnul ministru spune acelaşi lucru", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, după întâlnirea de lucru avută cu ministrul Finanţelor.

Ce spune despre evoluţia inflaţiei

El a previzionat şi o scădere a inflaţiei în următoarea perioadă.

"Mai mult, după această perioadă de consum şi de creşteri salariale şi în zona bugetară, avem şi o creştere a salariului minim, am avut şi recalcularea pensiilor, normal că a fost un consum mult mai mare. Şi am avut şi sărbători, a fost un consum mult mai mare în societate. În acest moment, consumul o să mai scadă. A fost şi perioada de concedii, o să mai scadă şi, automat, o să ajungem, o să vedeţi, şi la o scădere a inflaţiei, fiindcă eu nu văd o justificare de creştere a produselor în acest moment, pentru că nu s-a scumpit nici energia, n-am văzut nici la combustibil. Ştiţi cu acciza? Foarte bine că se întoarce o parte din ea la transportatori. Deci, am intrat într-o zonă de calmare macroeconomică şi interesul nostru principal este de scădere a inflaţiei. O creştere a TVA cu un punct procentual aduce automat o creştere a inflaţiei cu 0,5 puncte procentuale, deci lucru exclus. (...) Deci excludem odată pentru totdeauna o creştere a TVA. Vom veni în reforma fiscală cu alte măsuri ", a afirmat Ciolacu.

Cum ar putea arăta bugetul pe anul 2025

Referitor la construcţia bugetului pe anul 2025, el a precizat că a fost făcută fără creşteri de taxe şi impozite anul acesta.

"Construcţia bugetului, pe care a făcut-o domnul ministru cu întreaga echipă a domniei sale şi am discutat-o acum, a fost făcută fără a avea creşteri de taxe şi impozite anul acesta, decât cu acele excepţii scoase la acest început de an, odată cu celebra "ordonanţă trenuleţ'. În rest, tot ce vom... cu ce vom veni şi cu reforma fiscală va fi o perioadă predictibilă, de minimum şase luni. Deci am avea un termen de până la 1 iulie cu ce va însemna viitorul. Ştiţi foarte bine că orice măsură fiscală are un delay de un an de zile, fiindcă se raportează la anul fiscal anterior. Deci, dacă vor fi modificări, vom vorbi ca şi aplicare prin anul 2026. Asta ca să lămurim", a spus Ciolacu.

În context, el a precizat că există ca scenariu de lucru măsura impozitării progresive a veniturilor excepţionale, întrebat dacă se va introduce impozitul progresiv în anumite domenii.

"Eu nu am spus acest lucru. S-ar putea să nu fie. Dacă specialiştii ajung la o concluzie că este mai bine să rămânem cu cotă unică, rămânem cu cotă unică. O impozitare progresivă pe venituri excepţionale cred că da, este peste tot... E un scenariu de lucru", a declarat Ciolacu.

