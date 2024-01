De ce nu are nicio şansă Iohannis la şefia Consiliului European. Barna: Nu a reuşit să obţină aderarea României la Schengen

Dan Barna, vicepreşedinte USR şi ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), aflat la Bruxelles, la Forumul Renew Europe, a explicat de ce preşedintele Iohannis nu are şanse să ajungă preşedintele Consiliului European, aşa cum lansează PNL pe surse. Preşedintele Iohannis nu a reuşit să obţină aderarea României la Schengen, cum va fi capabil să-şi negocieze locul de preşedinte la Consiliul European când, la Bruxelles, nici nu a fost discutat acest scenariu? întreabă retoric Barna.

"Preşedintele Iohannis ar putea să ajungă preşedinte al Consiliului European dacă Germania ar renunţa la susţinerea Ursulei von der Leyen pentru Comisie sau a Robertei Metsola pentru funcţia de preşedinte al Parlamentului European. Viitorul Parlament European va fi condus de o coaliţie, similară cu cea actuală, cel mai probabil, coaliţie în care poziţiile se împart, iar preşedintele Iohannis, care nu a reuşit nici măcar Schengen-ul pentru România, nu are nicio şansă în realitate pentru a obţine o astfel de susţinere.

Lucru pe care l-au confirmat şi cei cu care am discutat chiar astăzi, aici, în Parlamentul European. Spuneau că nici măcar nu s-a discutat un astfel de scenariu. Ceea ce vedem la Bucureşti este o nouă intoxicare prin care, în disperare de cauză, PNL - nemaiavând niciun mesaj pentru România, după ce au mărit taxele, după ce au sugrumat economia - încearcă să promită reuşite internaţionale ale omului care e aşezat pe toboganul istoriei", declară Dan Barna.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că România are o șansa reală să ocupe o poziție importantă la nivel european, referindu-se la scenariul vehiculat în PNL potrivit căruia președintele Klaus Iohannis ar putea ajunge președintele Consiliului European în locul lui Charles Michel.

